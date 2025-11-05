Експерт предупреди за грешно решение: Българите масово вярват единствено на доктор ChatGPT
Основните причини:
– Разклатеното доверие между пациент и лекар
– Ниската здравна култура - щом го пише в интернет, 100% е вярно и сме готови да го браним.
– Пороците в здравната система, които като рушат доверието създават предпоставки да търсим информация извън квалифицираните специалисти
Това обобщи специалистът по медицинско право адвокат Мария Петрова в студиото на Bulgaria ON AIR.
Все по-често в практиката си тя стига до заключението: пациентите си мислят, че знаят повече за дадено заболяване от лекаря им.
"Изследване показва, че над 87% от пациентите, при чуване на диагноза, първото нещо, което правят, е да потърсят информация в Google. С над 6 месеца не започват терапия, търсят нещо алтернативно, като, разбира се, всеки има право на второ мнение, но от специалист", подчерта адвокат Петрова.
Грешно лечение
Адвокатът подчерта, че консултиране с изкуствен интелект (AI) може да доведе до грешно лечение, ако бъде подведен и самият лекар със съобщаване на неверни симптоми, подадени на пациента от ChatGPT.
