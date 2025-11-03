Експерт за "Лукойл": Проблемът е чудовищен!
"Не бих искала да си представя ситуацията, в която България разчита на внос на горива и е лишена от транспортната схема на "Лукойл“. Трябва да направят опити рафинерията на работи, тъй като проблемът с цените на горивата в случай на спиране на "Лукойл“ е най-малкият проблем“, посочи тя, като според нея това не трябва да става посредством национализиране или изкупуване от страна на държавата.
Намесата на държавата в компанията според госта ще доведе само до много по-голям хаос, отколкото да намери действителните решения. "По примера на други страни, като въвеждането на особен управител в Германия, има възможност парламентът бързо да вземе решение и да се намери някаква форма на управление, която да бъде съвместна между държавата и компанията до момента на нейната продажба, без да спира компанията, но това някак си ще изисква съдействие от Тръмп“.
Според Дамянова проблеми със собствеността на "Лукойл“ има не само в България, така че засегнатите страни биха могли заедно да преговарят и да поискат някаква частична временна дерогация. "Чудовищен е проблемът! Това е първото истински голямо предизвикателство, пред което е изправено управлението на Росен Желязков“.
