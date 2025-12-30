Българската енергетика преминава през период на значителни промени и технологични трансформации, а темата за прехода към зелена и конкурентоспособна енергийна система става все по-важна. Това коментира в студиото на Money.bg гл. ас. д-р Мария Трифонова от Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" и заместник-ръководител на Net-Zero Lab.Специализираното звено за приложни изследвания в областта на енергетиката има за цел да обедини усилията на академичните експерти и да координира интердисциплинарни изследвания, които подпомагат прехода към икономика с нетни нулеви емисии."Втора година вече имам щастието да бъда заместник-ръководител на едно новосъздадено звено за приложни изследвания. Идеята е да мобилизираме нашия академичен ресурс и да координираме усилията на много мои колеги, които работят в различни факултети, защото темата е много интердисциплинарна", обясни д-р Трифонова.Тя определи 2025-а като "изключително динамична за бизнеса в този сектор, даже не само в енергетиката, но и за всички компании, които в момента по някакъв начин са свързани, защото енергетиката започва да прелива и в други индустрии.Повече компании виждаме в областта на зелена мобилност, които изграждат зарядни станции и те са свързани с електроенергийния пазар. Така и виждаме много голяма динамика в държавните дружества, много големи проекти, които те анонсират", очерта тя и допълни:"Тази година беше много важна за това да се използват средствата, които постъпиха в България или очакваме да постъпят по линия на Плана за справедлив преход във въглищните региони. Има много интересни новини от гледна точка на иновации. Чухме, че България вече позиционира най-голямата система за съхранение в Европа."Първото, безспорно, е отлагането на пълната либерализация на електроенергийния пазар за битови потребители. "Планирано беше либерализацията да се случи в началото на годината, но в последния момент беше отложена за неопределен период. Това засяга повече от 4 милиона потребители и продължава да определя начина, по който функционира пазарът и се формират цените на електроенергията за домакинствата", коментира експертът.Трифонова обясни, че по-ниската цена на т. нар. регулиран пазар е "привидна" и реално се "компенсира и субсидира и, съответно, това са финансови потоци, които минават през нашите сметки, без да ги виждаме в нашата фактура".Според калкулации, въз основа на данните, които експертите са набрали от последните 4 години, става дума за милиарди левове, които "могат да отидат за инвестиции в нови технологии, в модернизация"."Това са пропуснати инвестиции и възможности за модернизация на цялата електроенергийна система. И ние сме калкулирали, че ако вземем обема на всички тези субсидии, плащания, пропуснати ползи и т. н., и ги разпределим към домакинствата, се получават 24 лева всеки месец, които някак, без ние да ги виждаме във фактурата, отиват, за да може да ползваме фиксираната цена на регулирания пазар", обясни още тя.Друг важен акцент според Мария Трифонова е бумът на проекти за съхранение на енергия, особено батерийни системи, съфинансирани с европейски средства по националния план за възстановяване и устойчивост. "Интересът към тези инициативи надхвърли първоначалните очаквания, което показва готовността на пазара и технологиите за по-широко внедряване на решения за гъвкавост и устойчивост", разказа тя.Освен това 2025-а е отбелязала напредък в развитието на енергийните общности и участие на гражданите в зеления преход. "Общините имат важна роля като партньори на гражданите, но енергийните общности са преди всичко предприемаческа инициатива. Целта им е да подпомогнат гражданите да усетят ползите от енергийния преход и да генерират допълнителни финансови приходи за местните региони", уточни д-р Трифонова.В същото време инвестициите в ядрената енергия остават дългосрочен ангажимент, като малките модулни реактори предлагат повече гъвкавост и бързо интегриране в енергийната система, смята тя.Третото важно нещо, което Трифонова посочи е, че пазарът е преминал и към 15-минутен интервал за прогнозиране на производството, което "позволява по-добра оптимизация и използване на ресурсите".Гледайки към 2026-та, експертът очаква още по-динамична година с нови проекти за модернизация на мрежата и по-голямо участие на гражданите чрез енергийни общности. "Технологиите са достъпни, пазарът е готов, има много източници на информация. Важно е да продължим усилията и да не се успокояваме", обобщи тя.