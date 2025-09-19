ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Експерт за имотите след влизането в еврозоната: Не очакваме революция и балони, които да се спукат
Той допусна, че вероятност да се сбъдне може да предизвикат външни катаклизми като войни.
"Логиката на пазара на недвижимости е различна от тази на фондовите борси в САЩ, където засилен интерес към технологична компания, например, може да повиши силно цената на акциите ѝ.. За изграждането на дори най-елементарната сграда са нужни поне три години“, обясни Киров логиката на имотния цикъл.
Той посочи, че към него се добавя и политическият цикъл, свързан, например, с избора на нов кмет в София, който влиза с нов екип и това води до забавяне на издаването на разрешения за строеж. По думите му това не са теоретични неща, след като се случват на практика тази и миналата година.
"Не можем да предположим, че покрай приемането на еврото всичко ще се раздуе и след това ще се свие. По-скоро нашето очакване е конвергенцията на икономиката ни, включително на имотния ни пазар, към Запада и западните цени да продължи. Не очакваме революция и балони, които да се спукат, категоричен е експертът.
Според Киров финансовата достъпност на жилищата в България е много добра в сравнение с Централна и Източна Европа и продължава да се подобрява. Причината е, че заплатите нарастват по-бързо от покачването на цените на апартаментите.
"Много хора не смятат така, тъй като разхождайки се в градовете, виждат значителна строителна активност. Но цифрите нееднозначно показват, че пазарът не е в балон и жилищата не са надценени“, категоричен е консултантът.
Той цитира статистика за строителното производство като част от брутния вътрешен продукт (БВП). "За България това съотношение е около 2,8%, докато за Централна и Източна Европа достига 3,5%, т.е. страната ни не произвежда толкова жилища, колкото останалите в региона спрямо БВП“, коментира Киров.
Той очаква жилищният пазар да продължи да расте, като основен фактор за това в големите градове, особено в София, посочи увеличаването на населението. Експертът цитира данни на ЕСГРАОН, според които за последните десет години между 17 и 20 хил. души годишно се присъединяват официално към столицата, но неофициално цифрата е по-висока.
Георги Киров смята, че тези приблизително 20 хиляди души имат нужда от поне 10 хиляди – 12 хиляди нови жилищни единици. Той уточни, че от статистиката за доставените на пазара жилища с акт 16 се разбира, че цифрата е подобна или по-малка. "Математиката на София показва, че има повече търсене на жилища, отколкото за момента пазарът може да достави“, обясни експертът.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1489
|предишна страница [ 1/249 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пеевски: Днес живота си загуби един достоен български полицай
10:55 / 18.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: