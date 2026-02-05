Експерт за пенсиите: В солидарния фонд парите "изгарят" при смърт на осигурения, във втория стълб те се наследяват от близките на починалия
© NOVA NEWS
Бившият социален министър Христина Христова обясни, че тази промяна е заложена в самата логика на пенсионната ни система и не трябва да се възприема като радикална реформа. По думите ѝ пред NOVA NEWS това е начин да се разпредели рискът и да се даде възможност на хората с по-дълъг хоризонт до пенсиониране да натрупат повече средства.
Трите нови инвестиционни профила
Христова направи детайнален анализ на разликите в подфондовете, като подчерта, че те ще се базират на жизнения цикъл на работещите. На по-младите лица (до 50-годишна възраст) ще бъде предложен динамичен подфонд, който е по-рисков, но с потенциал за много по-висока доходност. За хората над 50 години е подходящ балансираният профил, а за тези, на които им остават по-малко от три години до пенсия - консервативният, където рискът е сведен до минимум.
Тя подчерта, че изборът ще бъде абсолютно доброволен. Ако даден млад човек не желае средствата му да се инвестират рисково, той може да избере балансиран фонд. Промените предвиждат също нов начин на формиране на таксите - намалява се таксата върху вноската, но се въвежда такса върху доходността. Христова определи това като "справедливо“, тъй като дружествата ще печелят само ако донесат реална печалба на осигурените лица.
Втората пенсия е лична и се наследява
В отговор на обществените опасения, че парите на хората могат да "изчезнат“, Христова категорично заяви, че активите във втория стълб са гарантирани.
"Единственият риск е доходността да не е много висока, но самите натрупани средства са по лични партиди и са собственост на човека“, обясни тя. Тя напомни съществената разлика с първия стълб - докато в солидарния фонд парите "изгарят“ при смърт на осигурения, във втория стълб те са наследствени и близките на починалия ги получават.
Защо сегашните втора пенсии са ниски?
Бившият министър коментира и недоволството на първите пенсионери, родени след 1960 г., чиито суми от частните фондове често са скромни. Според нея причините са обективни и са в резултат от по-трудните години в миналото:
– Високият дял на сивата икономика и работата без договори през 90-те години;
– Масовото осигуряване върху минимална работна заплата;
– Периодите на висока безработица.
Христова посочи, че докато системата е разчетена за 40 години натрупване, сегашните пенсионери са внасяли средства само около 20 години, което не е достатъчно за достигане на пълния капацитет на втория стълб.
Христина препоръча всеки работещ поне веднъж годишно да проверява състоянието на личната си партида в сайта на съответното пенсионно дружество, за да проследява доходността и редовността на вноските си.
Още по темата
/
Икономист: Ключът към по-високи пенсии е въвеждането на мултифондовия модел във втория и третия стълб
22.01
Как ще се промени доходността по партидите на осигурените с въвеждането на мултифондовата система
20.01
Всички, които получават българска пенсия и живеят в чужбина, трябва да правят това, за да не им спрат парите!
17.11
Адриан Николов: През последните 25 години дефицитът на пенсионния фонд е нараснал над 20 пъти – от 400 млн. лв. до 13 млрд. лева
03.10
Още от категорията
/
АПИ предупреждава: Тръгвайте на път с автомобили готови за зимни условия – възможни са поледици от ниските температури
11:47
ИТН за скандала с изтеклите кадри от козметични салони: Ако беше приет нашият закон за промени в НК, по бързата щяха да са там, където им е мястото
10:39
Мехмед Дикме за Борисов: Изглеждаше ми като един уплашен човек, защото идва ред, когато те трябва да излизат в пенсия
10:38
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да разследват, а не да се правят на филмови критици
09:14
Кристин Лагард приветства Димитър Радев за участието му в заседанието на ЕЦБ по парична политика
04.02
Омбудсманът: Получихме сигнал от пенсионер със сметка от около 280 евро при минимална пенсия от 340 евро
04.02
Адвокат Марковски: Недопустимо е който и да е български гражданин да бъде заснеман без неговото съгласие
04.02
Социолог: Държавният глава се опитва да се дистанцира от назначаването на служебен министър-председател
04.02
Във вторник президентът Илияна Йотова продължава с консултациите: Посреща АПС, МЕЧ и "Величие"
04.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Ивайло Калушев, собственикът на хижа "Петрохан" – кой е човекът к...
21:20 / 04.02.2026
Омбудсманът: Получихме сигнал от пенсионер със сметка от около 28...
21:04 / 04.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.