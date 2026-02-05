Социалната комисия в парламента прие на първо чтене промените в пенсионния модел, които предвиждат разделянето на втория стълб на три подфонда - динамичен, балансиран и консервативен. Основната цел е осигурените лица сами да избират инвестиционната стратегия за парите си, като целта е постигане на по-висока доходност.Бившият социален министър Христина Христова обясни, че тази промяна е заложена в самата логика на пенсионната ни система и не трябва да се възприема като радикална реформа. По думите ѝ пред NOVA NEWS това е начин да се разпредели рискът и да се даде възможност на хората с по-дълъг хоризонт до пенсиониране да натрупат повече средства.Христова направи детайнален анализ на разликите в подфондовете, като подчерта, че те ще се базират на жизнения цикъл на работещите. На по-младите лица (до 50-годишна възраст) ще бъде предложен динамичен подфонд, който е по-рисков, но с потенциал за много по-висока доходност. За хората над 50 години е подходящ балансираният профил, а за тези, на които им остават по-малко от три години до пенсия - консервативният, където рискът е сведен до минимум.Тя подчерта, че изборът ще бъде абсолютно доброволен. Ако даден млад човек не желае средствата му да се инвестират рисково, той може да избере балансиран фонд. Промените предвиждат също нов начин на формиране на таксите - намалява се таксата върху вноската, но се въвежда такса върху доходността. Христова определи това като "справедливо“, тъй като дружествата ще печелят само ако донесат реална печалба на осигурените лица.В отговор на обществените опасения, че парите на хората могат да "изчезнат“, Христова категорично заяви, че активите във втория стълб са гарантирани."Единственият риск е доходността да не е много висока, но самите натрупани средства са по лични партиди и са собственост на човека“, обясни тя. Тя напомни съществената разлика с първия стълб - докато в солидарния фонд парите "изгарят“ при смърт на осигурения, във втория стълб те са наследствени и близките на починалия ги получават.Бившият министър коментира и недоволството на първите пенсионери, родени след 1960 г., чиито суми от частните фондове често са скромни. Според нея причините са обективни и са в резултат от по-трудните години в миналото:– Високият дял на сивата икономика и работата без договори през 90-те години;– Масовото осигуряване върху минимална работна заплата;– Периодите на висока безработица.Христова посочи, че докато системата е разчетена за 40 години натрупване, сегашните пенсионери са внасяли средства само около 20 години, което не е достатъчно за достигане на пълния капацитет на втория стълб.Христина препоръча всеки работещ поне веднъж годишно да проверява състоянието на личната си партида в сайта на съответното пенсионно дружество, за да проследява доходността и редовността на вноските си.