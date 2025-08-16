ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Експерт за ужасяващата катастрофа в София: Абсолютен опит за убийство. Все едно да влезеш с пистолет в автобус и да започнеш да стреляш
Преди точно четири години Филип провежда смразяващ експеримент: какво би станало, ако лек автомобил се блъсне в автобус с близо 200 км/ч. Експериментът показва как при подобен удар колата е смачкана до неузнаваемост, а манекените в автобуса лежат със множество рани.
"Абсолютен опит за убийство.Това не се различава по нищо от това да влезеш с пистолет в автобус и да започнеш да стреляш“, категоричен е автомобилният експерт Филип Лазаров.
"Тук става въпрос за личен избор. Никой не го кара насила да кара с 150 км/ч на място, където ограничението е 50, а има и камери навсякъде“, заяви пред NOVA Лазаров. По думите му, това поведение не е просто нарушение, а преднамерено действие със смъртоносен потенциал. Според него проблемът е във възпитанието и обучението на младите шофьори.
Лазаров припомни за проведената от него демонстрация и сблъсъка на кола, управлявана с 200 км/ч, в автобус: "Всичко се разкъсва. Получава се взрив. Нищо не оцелява."
"Докато не се вземат реални мерки, подобни случаи ще се повтарят. Говорим за лесно разпознаваеми автомобили – тунинговани, с ниско окачване, с големи джанти. Те се виждат и чуват отдалеч", подчерта експертът.
Според Лазаров, ако не бъдат предприети незабавни и системни действия – от по-строг контрол до промяна в мисленето на обществото – пътят към следващата трагедия вече е очертан.
"Въпросът ми е ясен: защо изобщо някой кара с 150 км/ч на кръстовище? Ако това не е опит за убийство, какво е?“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 21
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бременна, но все така шик
15:40 / 14.08.2025
Лавров се появи в Аляска, облечен със суичър с надпис "СССР"
14:22 / 15.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: