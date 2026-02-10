Експерти: Ако наемът е около 500 евро, месечната вноска по кредита може да стигне и 1000 евро
Затишието на имотния пазар около приемането на еврото вече е в миналото. По думите на експертите, пазарът се връща към устойчиви и "нормални“ темпове на развитие.
"Виждаме връщане на пазара към нормални темпове, които да се трайни в новата година в условията на евро. Януари беше с добра активност на фона на очакваното затишие, но пазарът вече е напълно готов и функционира нормално“, коментира Полина Стойкова, изпълнителен директор на агенция за недвижими имоти.
Въпреки традиционното предпочитание на българите да живеят в собствено жилище, финансовите анализи показват, че в момента наемът често е по-изгодна опция от покупката с ипотечен кредит.
"Последните две-три години анализите ясно показват, че е по-добре да живеем под наем. В някои райони разликата между месечния наем и вноската по кредита достига между 50% и 100%. Ако наемът е около 500 евро, месечната вноска по кредита може да стигне и 1000 евро“, обяснява пред БНТ финансовият консултант Стойне Василев.
Основната причина за това е рязкото поскъпване на имотите. Наемите също растат, но значително по-умерено.
Експертите съветват купувачите да разполагат с поне 20% самоучастие, да планират да живеят в имота минимум 10 години и да избягват кредити с максимален срок.
"Все още имаме отлични условия по жилищните кредити - лихвите остават ниски. Банките вече обявиха условията си в евро и няма съществени промени в кредитирането“, посочва Полина Стойкова.
Според финансовите експерти, дългосрочната тенденция остава възходяща, особено в големите градове и столицата.
"Смятам, че цените на имотите в София и другите големи градове ще продължат да растат, най-малкото заради инфлацията и свързаните с нея ефекти“, коментира Стойне Василев.
Докога ще продължи този ръст обаче остава неясно – отговорът ще зависи както от икономическата среда, така и от политиките на банките и общата достъпност на кредитирането.
Виктор1
преди 2 ч. и 23 мин.
Под наем може да се живее само временно и то ако имаш само четка, паста за зъби и няколко дрехи. Винаги могат да ти кажат да напуснеш квартирата. Освен това парите за наема се губят, а срещу парите за вноската по кредита за жилище се получава жилище. И последно: Интересно ми е този дето е писал статията под наем ли живее?
