Подготовката и пазаруването за Коледа - за последно в лева. От днес започват да текат последните 7 дни, в които можем да плащаме с нашата валута. Макар повечето от тях да са почивни, е важно да не забравяме и съветите на експертите - да платим битовите сметки и да си приготвим пари в брой за новогодишната нощ и първия ден от 2026-а.Причината е прекъсването на банковите системи за пренастройване. Междубанковите преводи и тези към бюджета ще бъдат възможни до средата на работния ден на 30 декември, а в периода между 21:00 часа на 31 декември и 01:00 часа на 1 януари няма да е възможно да се заплаща с физическа карта на ПОС терминал или в интернет, нито да се теглят пари от банкомат.Дори да не успеем да обменим левовете си в евро, ще можем да плащаме в лева и през целия месец януари, информира NOVA."Има нужда от физическо време, в което да бъдат заредени наново информационните системи на банките и разплащателните системи. За някои услуги това ще трае повече от няколко часа, затова беше взето и решението преди и след Нова година да има неработни дни, за да може цялата тази трансформация да бъде извършена и да се осъществи миграцията от единия софтуер към другия. Хубаво е все пак да предвидим, че тази Нова година е малко по-специфична", смята Любомир Дацов, член на Фискалния съвет.