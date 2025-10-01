ЗАРЕЖДАНЕ...
|Експерти за договора с "Боташ" и има ли място за притеснения, свързани с платежоспособността на "Булгаргаз"
По думите на премиера Росен Желязков той струва 6 млрд. лева на страната ни и поставя под риск от неплатежоспособност “Булгаргаз". Според него казусът поставя въпроса до колко дългосрочни решения могат да се взимат от правителства с много кратък мандат. Вицепрезидентът Илияна Йотова върна топката, критикувайки работата на управляващите относно енергийната стратегия.
“Мисля, че е крайно време управляващите да си намерят нова дъвка. Стига с тези измислени тези. Все повече и повече експерти казват, че единствената надежда при затваряне на “Турски поток" остава този договор, за да може да получава Сърбия, която не е член на ЕС, Унгария и Словакия природен газ, който ще спре, когато се прекрати този договор", коментира пред NOVA NEWS бившият зам.-министър на енергетиката Еленко Божков.
“Той става рентабилен с неговото използване. То беше спряно изкуствено веднага, след като служебното правителство подаде оставка, защото беше обявено едно много голямо проучване за капицет във връзка с тези 13 години", обясни той.
По думите му като не се използва договора, няма как да не задлъжнеем.
“Съгласен съм, че прекалено се политизира темата, но чисто от експертна гледна точка няма как да бъде използван този договор. Няма потребление за този газ, който може да бъде взиман през турските терминали. Не съм съгласен, че договорът е спрян изкуствено. Няма как да бъде използван, когато цената му е такава, а има газ на по-ниска цена", коментира Куюмджиев.
Божков обясни, че има по-евтин газ, но той е руски. “Този от “Боташ" е турски газ, но също е купуван от Русия. 80% от тръбопроводния газ в Турция засега е руски, докато не тръгнат новооткритите находища в Черно море".
Поредното голямо задръстване на АМ "Тракия" край Вакарел
16:21 / 29.09.2025
16:21 / 29.09.2025
