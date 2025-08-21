Експерти за фаталния случай в Несебър: Не може с една глоба да си измием ръцете

© NOVA Прокуратурата ще поиска постоянен арест за тримата мъже, задържани заради смъртта на 8-годишния Иван в Несебър. Детето падна от около 50 метра височина, при полет с парашут, теглен от моторница. Разследването на инцидента продължава и днес - водолази търсиха части от обезопасителния колан на парашута на дъното на морето.



По неофициална информация причина за смъртта на 8-годишното дете от Разлог е тежка гръдна травма. Нараняванията, които е получило, са били несъвместими с живота. Тримата задържани ще бъдат обвинени за причиняване на смърт при професионална небрежност. Една от причините за трагедията вероятно е скъсан предпазен колан. Окръжната прокуратура ще поиска задържане под стража за тримата мъже.



Предприемачът Таня Скринска отбелязапред NOVA, че най-малко виновна в случая с починалото дете е майката, а това ще е най-наказаният човек и то доживот. "Недопустимо е да няма регулация, особено когато става дума за такъв доходоносен бизнес. Не може с една глоба да си измием ръцете. Държавата е виновна, макар че нито една институция не отговаря за атракционите - недопустимо е години наред да няма регулации. В чужбина има такива - например лица над определени килограми или под определен ръст не могат да се качат на атракциони. Сред ефективните мерки може да е отнемане на възможността да се упражнява дейност - доставчици на услуги да останат без лиценз", подчерта тя.



Радостин Мавродинов, който е капитан-инстуктор по парасейлинг в Хърватия от 9 години, посочи, че действащата наредба е неактуална. "Регламентът не контролира, това прави личната ни отговорност. Затова решихме да се самообразоваме - взаимствахме от нормите в Испания и САЩ и действаме според тях. Свързахме се с редица държави и колеги в света, за да работим в безопасни лимити. Преди 8 години бяхме на работна среща с министерствата на транспорта и туризма, както и с "Гранична полиция". Направихме презентация с цел да се опишат правилата на парасейлинга, за да осъществим превенция и да имаме по-добро качество на услугата. Нашата дейност не е опасна, ако се спазват правилата за безопасност и оборудването е в добро състояние. В Хърватия няма орган, който пряко контролира нашата работа. Обикновено се взимат мерки след сериозен инцидент, а ние го направихме без такъв да се е случил. В Испания отговорните органи са приели нормативите, които ние доброволно следваме. Провеждаме петдневни курсове с опитни капитани", разказа той.



Председателят на "Асоциацията за защита на потребителите" Пейо Майорски от своя страна смята, че добрата осведоменост е ключова. "Необходимо е да бъде реализиран сериозен инструктаж преди да се решиш да предприемеш атракционна дейност. В конкретния случай се вижда, че коланът е бил много компрометиран, това е било очевидно. Нито една институция не призна, че е допуснала грешка и не заяви, че ще вземе мерки. Може би след години ще се създаде регулация. Апелирам държавата да вземе под внимание случая и да не допуска да се повтаря. Родителите пък трябва да бъдат по-бдителни", коментира Майорски.