Експерти за промените в шофьорските курсове: При всички сфери, които регулира и контролира "Автомобилна администрация", има едни и същи проблеми
© NOVA NEWS
"Не знам какво трябва да се случи, за да започне тази администрация да демонстрира поне някаква наченка на компетентност и на вслушване в това, което предлага бранша. Досега практиката е да правят обратното на това, което предлагаме. Шофирането в тъмната част на денонощието винаги го е имало и винаги е било задължително. "Автомобилна администрация" не искаше да го контролира и да го налага като изискване", заяви Красимир Георгиев.
"При всички сфери, които регулира и контролира "Автомобилна администрация", има едни и същи проблеми. Основният проблем е контролът, тъй като той не съществува. Вкарват се текстове, но реално нищо не се спазва. Когато няма контрол, бизнесът започва да прави каквото иска", коментира Красимир Пъргов.
Той посочи, че Сдружението "Автотехнически експерти по пътна безопасност“ е давало предложение за създаване на единен контролен орган за извършване на специализирани проверки. "Това не са проверките на отдел "Пътна полиция" на КАТ, а проверки, които се извършват за специалните правила при транспорта, при техническите прегледи и при обученията", каза Пъргов.
Друга критика към системата е свързана с подготовката на служителите в контролните органи. Според експертите в администрацията често се назначават хора без необходимата професионална квалификация.
Още от категорията
/
Управителят на социологическа агенция ЕСТАТ: Поредното ни проучване показва известно влошаване на бизнес средата
13:15
Бизнесмен: Търсим работници отвън не за по-ниско заплащане, а заради недостиг на квалифицирани български кадри
13:12
Заместник-генералният директор на НКЖИ подаде оставка: Призовам премиера много внимателно да следи действията и назначенията на Корман Исмаилов
11:46
Доц. Цветков за евентуална ракета към България: Тя би трябвало да мине над въздушното пространство на Турция, което е защитено със системи "Пейтриът"
09:56
Група Авиационни фотографи за случая с дрон на летище "Васил Левски": Твърденията не отговарят на истината
08.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.