"Ел Би Булгарикум“ получи златен медал от Международното изложение "Пътят на млякото“, което се провежда от 12 до 15 ноември в Интер Ехпо Център в София. Компанията бе отличена за най-новия си продукт - Безлактозен пробиотичен айрян PROWAY.Революционната иновация е дело на Научноизследователския център на "Ел Би Булгарикум“, учените в който комбинираха традиционните български рецепти с модерните технологии, за да създадат айран без лактоза, но с напълно запазени хранителни и вкусови качества."Наградата е резултат от усилията на нашия R&D център и е успех за целия екип на "Ел Би Булгарикум“. За нас е гордост и радост, когато научните ни постижения стигат до щандовете в магазините и до трапезите на потребителите ни“, каза д-р Ирина Готова от Научноизследователския център на "Ел Би Булгарикум“ при получаването на наградата. Тя посочи, че компанията разработва нов продукт - препарат, насочен към превенция на женското здраве.Освен с продуктите си, Ел Би доказа, че пази традициите и с уникално изпълнение на гайдари пред щанда си в Интер Експо Център. Ритъмът на българската музика озвучи изложението и от павилиона на компанията се изви хоро, в което се включиха освен представители на екипа на Ел Би, и клиенти, посетители и изложители. Спонтанното изпълнение, тръгнало от "Ел Би Булгарикум“, обиколи Интер експо център, събирайки много аплодисменти и усмивки.