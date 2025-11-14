"Ел Би Булгарикум" получи златен медал от Международното изложение заради айряна без лактоза
©
Революционната иновация е дело на Научноизследователския център на "Ел Би Булгарикум“, учените в който комбинираха традиционните български рецепти с модерните технологии, за да създадат айран без лактоза, но с напълно запазени хранителни и вкусови качества.
"Наградата е резултат от усилията на нашия R&D център и е успех за целия екип на "Ел Би Булгарикум“. За нас е гордост и радост, когато научните ни постижения стигат до щандовете в магазините и до трапезите на потребителите ни“, каза д-р Ирина Готова от Научноизследователския център на "Ел Би Булгарикум“ при получаването на наградата. Тя посочи, че компанията разработва нов продукт - препарат, насочен към превенция на женското здраве.
Освен с продуктите си, Ел Би доказа, че пази традициите и с уникално изпълнение на гайдари пред щанда си в Интер Експо Център. Ритъмът на българската музика озвучи изложението и от павилиона на компанията се изви хоро, в което се включиха освен представители на екипа на Ел Би, и клиенти, посетители и изложители. Спонтанното изпълнение, тръгнало от "Ел Би Булгарикум“, обиколи Интер експо център, събирайки много аплодисменти и усмивки.
Още от категорията
/
Forbes: Завръщането на кремлинологията или защо Лавров рискува да се превърне в изкупителната жертва на Путин
11.11
Предприемач: Срам ме е!
10.11
Банкер: Пригответе си кеш за пазаруване от 1 януари, може да има минимално забавяне на системите при обслужването с банкови карти
10.11
Предприемачите с писмо до Теменужка Петкова: Категорично се противопоставяме на увеличението на данъка върху дивидентите
08.11
Мирослав Еманоилов: На 31 декември Eventim ще се изравни технологично с най-големите пазари като Германия, Италия, Англия, Австрия и Швейцария
07.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.