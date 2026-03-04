Електронните услуги на НАП са временно недостъпни
©
От институцията информират, че се работи активно по възстановяването на нормалната работа на системите и по най-бързото възобновяване на достъпа до онлайн услугите.
От НАП поднасят извинения за причиненото неудобство и благодарят на потребителите за разбирането.
Към този момент от институцията не предоставят допълнителна информация за конкретната причина, довела до техническия срив, нито дават точен времеви хоризонт за пълното възстановяване на системите.
Още от категорията
/
Бойко Борисов: България има нужда от ясна енергийна стратегия и активна роля в гарантирането на енергийната сигурност на Европа
04.03
Давид Леви: Да се водят преговори със сегашното управление на режима е все едно да се преговаря с Хитлер след загубата му в битката при Сталинград
04.03
Георги Георгиев: България ще изгуби 440 милиона евро по Плана за възстановяване заради саботаж на ПП-ДБ
04.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бивш енергиен министър: Битовият ток остава без промяна, за бизне...
21:05 / 04.03.2026
Нейнски: Непосредствена заплаха за България на този етап няма
20:10 / 04.03.2026
Юлиан Войнов: Конфликтът в Близкия изток може да доведе до рецеси...
19:40 / 04.03.2026
КЗК препоръча незабавни действия от кабинета на пазара на горива
18:18 / 04.03.2026
МВнР: Усилията ни са съсредоточени за извеждане на българите от Б...
17:26 / 04.03.2026
Запрянов: Иранският режим не се съобразява, НАТО е най-сигурният ...
17:25 / 04.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.