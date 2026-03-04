Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Електронните услуги в портала на Националната агенция за приходите (НАП) са временно недостъпни поради технически причини.

От институцията информират, че се работи активно по възстановяването на нормалната работа на системите и по най-бързото възобновяване на достъпа до онлайн услугите.

От НАП поднасят извинения за причиненото неудобство и благодарят на потребителите за разбирането.

Към този момент от институцията не предоставят допълнителна информация за конкретната причина, довела до техническия срив, нито дават точен времеви хоризонт за пълното възстановяване на системите.