Желанието на САЩ Германия да поеме командването на силите на НАТО в Европа потвърждава една тенденция, която започна по-предпазливо, по-ограничено, но във всички случаи е необратима – свиването на ангажиментите на САЩ спрямо европейската отбрана. Това каза внадългогодишният посланик в САЩ и вицепрезидент на Атлантическия клуб в България Елена Поптодорова."Това за пореден път доказва необходимостта от бързо и много добре координирано развитие на европейски стълб на отбраната в рамките на НАТО,“ каза гостът, като изрази съмнение, че САЩ ще се изтеглят формално от НАТО. "Очевидно това присъствие и този ангажимент ще се свива все повече. Но няма особена изненада, беше въпрос на време повече, отколкото на това дали ще се случи, а НАТО ще трябва да реорганизират своите роли и свои ангажимент в рамките на Алианса.“Според Поптодорова не е полезно за САЩ да прави рязко излизане, няма как да се случи това практически в някакви бързи срокове. Но във всички случаи това изисква много сложна процедура и няма да срещне подкрепа в Американския конгрес. "Така че за това очевидно се взимат такива практически решения, които по-скоро да приберат Америка обратно“, допълни тя.