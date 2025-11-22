Елена Поптодорова: За пореден път се доказа необходимостта от много добре координирано развитие на европейски стълб на отбраната в НАТО
"Това за пореден път доказва необходимостта от бързо и много добре координирано развитие на европейски стълб на отбраната в рамките на НАТО,“ каза гостът, като изрази съмнение, че САЩ ще се изтеглят формално от НАТО. "Очевидно това присъствие и този ангажимент ще се свива все повече. Но няма особена изненада, беше въпрос на време повече, отколкото на това дали ще се случи, а НАТО ще трябва да реорганизират своите роли и свои ангажимент в рамките на Алианса.“
Според Поптодорова не е полезно за САЩ да прави рязко излизане, няма как да се случи това практически в някакви бързи срокове. Но във всички случаи това изисква много сложна процедура и няма да срещне подкрепа в Американския конгрес. "Така че за това очевидно се взимат такива практически решения, които по-скоро да приберат Америка обратно“, допълни тя.
