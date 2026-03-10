Андрей Гюров участва във Втората среща на върха по ядрената енергия, която се провежда днес в Париж. Премиерът бе посрещнат от президента на Франция Еманюел Макрон и генералния директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси, съобщиха от правителствената пресслужба.
Форумът е посветен на засилването на международното сътрудничество в развитието на сигурна и безопасна ядрена енергия за граждански цели в условията на нарастващи нужди от електроенергия, преход към нисковъглеродна икономика и стремеж към енергиен суверенитет.
Държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации, финансови институции, индустрията и експертната общност обсъждат ролята на гражданската ядрена енергия за справяне с основните енергийни и климатични предизвикателства.
Срещата на върха предоставя важна възможност за укрепване на международното сътрудничество и за насърчаване на реални решения за безопасното и устойчиво развитие на гражданската ядрена енергетика. Форумът цели също да стимулира нови инициативи и партньорства.
Еманюел Макрон посрещна Андрей Гюров в Париж
©
Още от категорията
/
Пламен Димитров: Има възможност за увеличение на заплатите на хората от протестиращите сектори
10:14
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.