Все по-активни пътувания, разнообразие от дестинации и засилен интерес към Европа очертават тенденциите за Великденските празници, въпреки несигурната международна обстановка. Празничните дни традиционно стимулират туристическата активност, а тази година не прави изключение. Това коментира пред NOVA NEWS Емил Абазов от Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти.

По думите му българите избират както вътрешни дестинации, така и пътувания в чужбина, като кратките почивки до близки страни остават популярни. "Първенец остава Гърция. В същото време интересът към българските курорти също остава висок", каза още Абазов.

Абазов посочи че услугите у нас се подобряват, особено в средния и високия клас. "Основно предизвикателство този сезон ще бъде намаленият поток от чуждестранни туристи заради глобалната несигурност, като надеждите са повече българи да изберат родните дестинации", допълни той.

По отношение на пътуванията в чужбина Европа остава водещ избор. "Европа винаги е била притегателен център, например Италия, Испания и Португалия сред най-търсените дестинации. Засилва се и интересът към по-северни страни като Норвегия и Швеция", смята той.

Абазов заяви, че България продължава да се бори с имиджа си на евтина дестинация, като преходът към по-висок клас туристи е "изключително труден и бавен процес". "Въпреки силната конкуренция от страни като Гърция, Турция и Хърватия, страната ни остава конкурентна по отношение на цена и качество в по-високия сегмент. Очаква ни "тежък сезон" за българския туризъм", заключи експертът.