Постъпил е сигнал при мен от министъра на правосъдието, който съответно е информиран от прокурор Теодора Георгиева. Разгледах сигнала и прецених, че той трябва да бъде изпратен в Главна дирекция "Борба с организираната престъпност“, където е разпределен за проверка. След анализ на случая, е взето решение, че предвид особеностите му е необходимо да бъде осигурена охрана. Това заяви пред журналисти служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

Той присъства на официалното отбелязване на Международния ден в памет на загиналите служители на реда в София.

До назначаването на охрана се стигнало след обстоятелствата около пожара, при който загина майката на Георгиева.

"Тя (бел. ред Теодора Георгиева) твърди, че е заплашвана и че се чувства заплашена. При това положение компетентният орган е преценил, че се налага да бъде осигурена охрана", подчерта още министър Дечев.