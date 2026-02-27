Емил Дечев се срещна с директори на областните дирекции. Срещите започнаха днес по обед и продължиха няколко часа.
От МВР потвърждават официално единствено, че текат подобни срещи, но без да конкретизират с кого министърът вече се е срещнал и с кого предстои да го направи.
По информация на bTV министър Дечев и през вчерашния ден е разговарял с директори на областни дирекции – част от тях са освободени от постовете си.
По информация на медията сред директорите, които се срещнаха с министъра, са този на областната дирекция в Кърджали, Монтана, Враца, Ямбол, Велико Търново.
На влизане те бяха лаконични. След края на срещата с министъра директорите на областните дирекции излязоха от страничния вход на министерството и не коментираха.
