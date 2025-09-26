Новини
Емил Димитров - Ревизоро: В Плевен има вода. Сбъркано е водоснабдяването
Автор: Екип Ruse24.bg 20:54
© Bulgaria ON AIR
В Плевен има вода. Сбъркано е водоснабдяването. Могат от Крушовица да вземат по 350-370 л. Ако се вземат и от Биволаре, въпросът е само един бент да се направи, имат достатъчно вода. Това заяви бившият министър на околната среда и водите Емил Димитров - Ревизоро.

По думите му проблемът е, че се разхищава изключително много вода, за да могат да набавят тази.

"Транспортират я от Сопот към Горни Дъбник. От Горни Дъбник я наливат около сондажите, за да дойде и се хаби ужасно много вода. Можеше да сложат модул да я пречиства и без загуби водата пречистена да върви към Плевен", обясни Димитров пред Bulgaria ON AIR.

"Искат по най-скъпия начин да го правят. Казват "правете сондажи", но не дават пари, "правете водопроводи", но не дават пари", добави бившият министър на околната среда и водите. 

Как може да се реши проблемът с водата в Плевен

Той призовава да се направи бент преди Биволаре и да увеличат водоизточника.

"За Плевен бяха обещали да направят сондажи и да възстановят водата. Пет години нищо. В момента са на власт, пак нищо не правят. Къде е водата", попита Ревизоро.

"Искат да усвояват пари - това е проблемът, и местните не смеят да им противоречат. Нищо няма да направят", заяви Димитров.

Според него системата, която тази година спасява донякъде режима да не е още по-лош в Плевен, догодина може и да не функционира, ако няма дъжд.

"Хората чакат вода трета година. Те ги занимават с планове за след 5-10 години", отбеляза още Димитров.

Статистика: