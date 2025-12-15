Емисари обикалят из област Велико Търново и събират лични данни с обещанието, че с влизането на страната в еврозоната ще осигурят на гората работа с договори и добро заплащане. Сигналите са от представители на ромската общност, информира Теодора Крумова от Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе“."По този повод провеждаме информационни кампании, изготвяме кратки видеа, които разпространяваме в социалните мрежи, разчитаме и на образователните медиатори, за които организираме и специално обучение. Използваме и добре работещата практика "Връстници обучават връстници“ където младежи разясняват на младите хора как да боравят с евро и как да се предпазват от измами“, сподели Теодора Крумова.Днес тя се включи в среща, на която бяха обсъдени мерки за превенция на измами, свързани с промяната на валутата, свикана от областния управител Юлия Ликоманова – Мутафчиева. Участваха представители на различни структури."Основната цел е да се идентифицират рисковете от измами с евро и кибератаки, да се анализират последните инциденти и да се предложат конкретни действия за предотвратяване на измами, както и да се очертаят основните предизвикателства пред бизнеса, свързани с борбата с измамите с евро и управление на трудностите при въвеждането му“, обясни областният управител.Тодор Тодоров от Стопанска полиция към ОДМВР - Велико Търново информира, че към момента в региона има два сигнала за измами. "Фокус“ Ви информира за тях още през миналата седмица. Сега полицията изясни, че фалшивите банкноти са пласирани при плащане на таксиметров превоз."Рисковете могат да бъдат обобщени в няколко основни категории. На първо място поставяме измамите, свързани с физическата обмяна на валута чрез предлагане на "обмяна по изгоден курс“ от частни лица или нерегламентирани пунктове. Очакват се опити за злоупотреби с възрастни хора и уязвими групи чрез мобилни измамници, както и обмяна на банкноти със съмнителен произход. Възможни са измами с двойното обозначаване на цени чрез повишаване на цените с неправилно или умишлено некоректно закръгляне или чрез етикети, които посочват различни стойности в левове и евро. Трябва да се следи за използване на "псевдо-евро“ - стойности, копиращи цифрата, но не стойността (напр. 10 лв. = 10 евро). Има вероятност и за "фишинг“, онлайн измами и фалшиви калкулатори, чрез фалшиви уебсайтове, имейли и мобилни приложения, уж предоставящи "конвертиране“, "консултации“ или "задължителна регистрация“, подмяна на IBAN-и при плащания, сметки и фактури, измамни съобщения, че клиент "трябва да прехвърли“ средства в евро“, изброи Тодор Тодоров.Той предупреди и представителите на бизнеса да внимават за "консултанти“, изискващи заплащане за несъществуващи услуги; за фирми, които искат такси за промяна на касови апарати или софтуери, тъй като по закон такива не се събират; за манипулиране на фактури и ценови листи в периода на двойно ценообразуване.Полицаите вече организират информационна кампания, като са провели срещи в много от малките населени места. Подробна информация е публикувана на интернет страницата на ОДМВР - Велико Търново.Прокурор Тотко Тотев от Районната прокуратура във Велико Търново прогнозира, че с въвеждането на еврото, ще зачестят и закононарушенията. Именно затова апелира за своевременно подаване на сигнали към компетентните институции.Председателят на Студентски съвет при Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий“ Васил Цонков посочи, че висшето учебно заведение планира информационна среща и за студентите.Бизнесът заяви готовността си за опериране с евро.В края на срещата журналистът Здравка Маслянкова напомни, че най-уязвими ще са хората в малките населени места, където няма пощенски станции.Областният управител Юлия Ликоманова - Мутафчиева заяви, че в тези случаи основният ангажимент е на кметовете и кметски наместници да осигурят обмяна на спестяванията на местните хора от лева в евро."Ще изискам информация в спешен порядък от кметовете на десетте общини в област Велико Търново, които да докладват какви мерки са предприети и как е организиран този процес. След като обобщим получените данни, ще информираме обществеността“, заяви Юлия Ликоманова - Мутафчиева.