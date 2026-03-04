Ендокринолог: Натрупването на мастна тъкан около корема говори за повишен риск от сърдечносъдови заболявания
Защо хората масово затлъстяват
"Затлъстяването придоби глобални мащаби, над 1 млрд. души по света имат проблем с наднорменото тегло. България е на едно от челните места в статистиката, има пандемия. Това е мултифакторно хронично заболяване. Основните причини за нарастващата честота са храненето и движението", коментира ендокринологът д-р Ивета Недева пред Bulgaria ON AIR.
Тя вижда тенденция на влошено хранене сред населението, а от друга страна има обездвижване сред хората - липсва достатъчна двигателна активност.
Битката с килограмите
"Пациентът трябва да осъзнае, че това не е личен провал, а хронично заболяване. Трябва да потърси помощ - има нужда от медицинска помощ и подкрепа. Специалистът трябва да направи комплексна оценка. Затлъстяването може да доведе до метаболитни проблеми. Много е важно да се изгради индивидуален план, който да включва ендокринолози, специалисти по хранене, специалисти по двигателна активност", обясни д-р Недева.
Ако при един пациент нещо работи, няма гаранция, че ще работи при друг, предупреди специалистът.
Според д-р Недева е хубаво да има ранна профилактика, да се правят скринингови изследвания дори да няма клинична изява. Когато има фамилна обремененост, тогава рискът е по-голям и профилактиката трябва да се прави по-често, стана ясно от думите на ендокринолога.
Рисковете и страхът от диагнозата
Индексът на телесната маса е най-лесният калкулаторен метод, изчислява се на база ръст и тегло, но сам по себе си той не е достатъчен, посочи д-р Недева.
Натрупването на мастна тъкан около корема говори за повишен риск от сърдечносъдови заболявания, алармира тя.
Оказва се, че все още битува страхът сред населението да се срещаме със специалисти и затова неглижираме проблемите. Масово хората правят грешка със силно рестриктивен режим на хранене, който обаче води до йо-йо ефект и качване на още килограми.
България е на пето място по детско затлъстяване в Европа
Тук ролята е на обществото, което да инициира кампания да мотивира децата да се движат повече, както и на родителите, които са основен пример, подчерта д-р Недева.
Диабет тип 2 все по-често се наблюдава при децата и подрастващите. Затова се прави метаболитна оценка и след това се изготвя индивидуален план, обърна внимание лекарят.
При децата се препоръчва поне 400 грама прием на плодове и зеленчуци дневно, както и ограничаване на приема на прости захари, мазнини и трансмазнини.
Затлъстяването се асоциира с над 250 усложнения, каза още д-р Недева.
