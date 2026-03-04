Сподели close
България продължава да заема челни места по нива на затлъстяване в Европа. В Световния ден за борба със затлъстяването търсим причините за високите нива на затлъстяване.

Защо хората масово затлъстяват

"Затлъстяването придоби глобални мащаби, над 1 млрд. души по света имат проблем с наднорменото тегло. България е на едно от челните места в статистиката, има пандемия. Това е мултифакторно хронично заболяване. Основните причини за нарастващата честота са храненето и движението", коментира ендокринологът д-р Ивета Недева пред Bulgaria ON AIR.

Тя вижда тенденция на влошено хранене сред населението, а от друга страна има обездвижване сред хората - липсва достатъчна двигателна активност.

Битката с килограмите

"Пациентът трябва да осъзнае, че това не е личен провал, а хронично заболяване. Трябва да потърси помощ - има нужда от медицинска помощ и подкрепа. Специалистът трябва да направи комплексна оценка. Затлъстяването може да доведе до метаболитни проблеми. Много е важно да се изгради индивидуален план, който да включва ендокринолози, специалисти по хранене, специалисти по двигателна активност", обясни д-р Недева.

Ако при един пациент нещо работи, няма гаранция, че ще работи при друг, предупреди специалистът.

Според д-р Недева е хубаво да има ранна профилактика, да се правят скринингови изследвания дори да няма клинична изява. Когато има фамилна обремененост, тогава рискът е по-голям и профилактиката трябва да се прави по-често, стана ясно от думите на ендокринолога.

Рисковете и страхът от диагнозата

Индексът на телесната маса е най-лесният калкулаторен метод, изчислява се на база ръст и тегло, но сам по себе си той не е достатъчен, посочи д-р Недева.

Натрупването на мастна тъкан около корема говори за повишен риск от сърдечносъдови заболявания, алармира тя.

Оказва се, че все още битува страхът сред населението да се срещаме със специалисти и затова неглижираме проблемите. Масово хората правят грешка със силно рестриктивен режим на хранене, който обаче води до йо-йо ефект и качване на още килограми.

България е на пето място по детско затлъстяване в Европа

Тук ролята е на обществото, което да инициира кампания да мотивира децата да се движат повече, както и на родителите, които са основен пример, подчерта д-р Недева. 

Диабет тип 2 все по-често се наблюдава при децата и подрастващите. Затова се прави метаболитна оценка и след това се изготвя индивидуален план, обърна внимание лекарят.

При децата се препоръчва поне 400 грама прием на плодове и зеленчуци дневно, както и ограничаване на приема на прости захари, мазнини и трансмазнини.

Затлъстяването се асоциира с над 250 усложнения, каза още д-р Недева.