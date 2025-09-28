Новини
Енергиен експерт: Възможно е да си развалим отношения със страните от "Балкански поток"
Автор: Цоня Събчева 15:17
©
Цените на петрола са се насочили към най-големия седмичен ръст от юни месец насам. Причините за това са няколко - идва зимния период, в който има нужда от всякакви видове горива, както и вероятност за въвеждане на допълнителни санкции върху износа на петрол върху Русия. Това каза енергийният експерт и бивш заместник-министър на енергетиката Явор Куюмджиев в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. 

Куюмджиев е на мнение, че динамиката в цените на петрола от световните пазари не се усеща у нас. "В България продължаваме да имаме най-ниските цени на бензин. По ниски са единствено цените в Турция и причините са не цените на петрола, а акцизите, митата и допълнителните такси, които се плащат в ЕС", обясни той. 

За да има увеличение в цените на дребно, според експертът, трябва да има голям скок в цената на световните пазар, както и намаляване на производството за нашата рафинерия.

По думите му прекратяването на Договора за транзит на руски газ през следващата година крие много рискове. Ако се вземе такова решение последиците са в няколко негативни посоки:

- Българската държавна компания "Булгартрансгаз“ ще загуби огромни приходи, които в момента реализира благодарение на транзита на руски газ към Словакия, Унгария, Сърбия и Австрия;

- Цената в България вероятно ще продължи да расте, тъй като тя по някакъв начин е свързана с цените в ЕС. А когато и ако се реализира намерението да се прекрати износа на руски втечнен газ, тогава цените на природния газ в Европа ще пораснат. След тях вървят порастване на цените на електричеството и всичко останало;

- Възможно е да си развалим отношения със страните, които са по "Балкански поток". Унгария и Словакия нямат откъде да внасят природен газ. Това означава, че ние на практика ще ги обречем на енергиен глад и то посред зима.

"Убеден съм, че това не е правилно решение и се надявам да не бъде взето", заяви Куюмджиев.

Бившият зам.-министър на енергетиката коментира, че ако такова решение обаче бъде взето, България веднага ще отиде на съд. "Това са сключени договори, които ще бъдат едностранно нарушени от страна на България. Съответно ще доведат от международни арбитражи, ние имаме вече изключителен опит в губенето на подобни арбитражи, поради подобни неразумни решения, вероятно взети под натиск", коментира той.

Още по темата:
26.09.2025 »
20.08.2025 »
12.08.2025 »
11.08.2025 »
08.08.2025 »
02.08.2025 »
