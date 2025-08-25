ЗАРЕЖДАНЕ...
|Енергиен експерт каза очаква ли се покачване на цените на горивата
Той посочи, че фактор, който определя цената на петрола е войната в Украйна. "Колкото повече няма перспективна за мирно споразумение, толкова по-голям ще е рискът от налагане на санкции върху Русия. Включително и налагане на мита върху Индия и страни, търгуващи с Руската федерация", допълни експертът.
Той обясни, че когато се налагат санкции и мита върху Индия, страната трябва да премине към алтернативни източници, което рефлектира върху цената на петрола.
Каква е ситуацията на българския пазар
Николов посочи, че на българския пазар не се случва нищо драматично по отношение на цените на горивата. В последните две години основно внасяме от Казахстан, няколко държави от Черноморския басейн, Тунис и други. "Имаме стабилни търговски отношения там", допълни той и обясни, че заради това няма драматични промени на цената на горивата. Специалистът подчерта, че и без руския петрол България се справя добре на пазара.
Експертът посочи още пред NOVA NEWS, че цената се определя и от туристическия сезон.
Какъв ще бъде пазарът в следващите няколко седмици
Не би трябвало да има раздвижване на пазара, ако няма допълнително геополитическо напрежение, посочи енергийният експерт. Той допълни, че това, което може да раздвижи цените нагоре, е ако Федералният резерв свали основния лихвен процент.
