Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Енергиен експерт каза очаква ли се покачване на цените на горивата
Автор: Екип Ruse24.bg 10:51Коментари (0)60
©
След преговорите за мир в Украйна цените на петрола са на едно и също равнище – сравнително високи на фона на предходните години. Причините са войната в Украйна и санкциите, наложени върху Русия. Това каза енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов.

Той посочи, че фактор, който определя цената на петрола е войната в Украйна. "Колкото повече няма перспективна за мирно споразумение, толкова по-голям ще е рискът от налагане на санкции върху Русия. Включително и налагане на мита върху Индия и страни, търгуващи с Руската федерация", допълни експертът.

Той обясни, че когато се налагат санкции и мита върху Индия, страната трябва да премине към алтернативни източници, което рефлектира върху цената на петрола.

Каква е ситуацията на българския пазар

Николов посочи, че на българския пазар не се случва нищо драматично по отношение на цените на горивата. В последните две години основно внасяме от Казахстан, няколко държави от Черноморския басейн, Тунис и други. "Имаме стабилни търговски отношения там", допълни той и обясни, че заради това няма драматични промени на цената на горивата. Специалистът подчерта, че и без руския петрол България се справя добре на пазара.

Експертът посочи още пред NOVA NEWS, че цената се определя и от туристическия сезон.

Какъв ще бъде пазарът в следващите няколко седмици

Не би трябвало да има раздвижване на пазара, ако няма допълнително геополитическо напрежение, посочи енергийният експерт. Той допълни, че това, което може да раздвижи цените нагоре, е ако Федералният резерв свали основния лихвен процент.

Още по темата: общо новини по темата: 516
13.08.2025 »
11.08.2025 »
06.08.2025 »
05.08.2025 »
02.08.2025 »
07.07.2025 »
предишна страница [ 1/86 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Днес е голям празник! Забранено е да се оплаквате от живота, обстоятелствата и близките
Днес е голям празник! Забранено е да се оплаквате от живота, обстоятелствата и близките
08:35 / 23.08.2025
Паднали дървета, улици като реки и накъсани жици след вчерашната буря в Северозападна България
Паднали дървета, улици като реки и накъсани жици след вчерашната буря в Северозападна България
13:57 / 23.08.2025
Драганов: Отгледаните ябълки тук радват всяко семейство и прославят България далеч зад граница
Драганов: Отгледаните ябълки тук радват всяко семейство и прославят България далеч зад граница
13:18 / 23.08.2025
След въвеждане на еврото: Ще се промени ли формулата по швейцарското правило?
След въвеждане на еврото: Ще се промени ли формулата по швейцарското правило?
20:09 / 23.08.2025
Смъртоносно забавление край Созопол
Смъртоносно забавление край Созопол
22:49 / 23.08.2025
Фериботната връзка обслужваща граничен преход Оряхово – Бекет временно преустановява работа
Фериботната връзка обслужваща граничен преход Оряхово – Бекет временно преустановява работа
09:59 / 23.08.2025
"Исторически парк" е на ръба на фалит
"Исторически парк" е на ръба на фалит
21:06 / 23.08.2025
Актуални теми
Животните на Фокус
Първият учебен ден
Масови протести срещу цените на горивата
Туризъм
Застреляха президента на Локо Пд Георги Илиев
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: