Решението на Съда на Европейския съюз, че прилаганата формула за изчисляване на сметките за парно и топла вода не е прозрачна и не отразява реалното потребление на домакинствата, не е изненада за професионалната общност. Тя отразява една реалност, защото формулата няма претенцията да дава модел за точно измерване на потребената енергия. Това каза енергийният експерт Антон Иванов внаТази неточност произтича от разпределянето на дяловете за сградната инсталация, уточни той. Точното разпределение на разходите за сградна инсталация би означавало допълнителни разходи за всеки абонат. "Когато собствениците искат да получат точна сметка за тяхната потребена енергия, в общи случай трябва да заплащат допълнителни пари през няколко години, за да се обследват тези сгради и да се прави актуализация на модела, при който тя оперира“, обясни енергийният експерт.Част от абонатите вече обжалват сметките си след решението на Съда на Европейския съюз. "В крайна сметка ние, абонатите, ще платим тези упражнения, защото платеното назад дали ще се върне на няколко души – не знам, но във всички случаи ще се платят доста пари в съдебни дела. Не мисля, че някакво съществено изменение ще се получи дори при точно определяне на това разпределение, тъй като разпределението касае общи части и сградна инсталация, което не е основната част от разхода за сградата“, коментира Антон Иванов.По какъв начин ще бъдат изчислявани сметките за новия отоплителен сезон зависи от Министерство на енергетиката. "Поначало системата, която се прилага, е получаване на месечни сметки, които отразяват прогнозни разходи, а в края на отоплителния сезон имаме изравнителна сметка. Методиката, по която се изготвя тази сметка, трябва да е готова за края на отоплителния сезон“, обясни Иванов.