Енергийната комисия преодоля ветото на Радев
©
Ветото беше върху измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, във връзка с управлението на активите на "Лукойл" в България - рафинерията в Бургас.
В комисия беше гласувано с 12 гласа “за" и 3 “против".
"Фокус" припомня, че по-рано днес президентът Румен Радев наложи вето на закона за "Лукойл". Стана ясно, че той счита, че промените в закона водят до подкопаване на правовия ред в страната, противоречат на основни европейски правни норми и пораждат висок риск за публичните финанси.
Още по темата
/
Илияна Йотова от Русе: Това, което се случи на 7 ноември, може да съперничи на пиеса на Самюъл Бекет
17:43
Какво е особен търговски управител – определението, което е част от всяка втора новина в последно време
15:16
Костадин Костадинов за "Лукойл": Пращаме делегация на "Възраждане" в Русия за разговор с Медведев!
12:49
Енергийният министър: Имаме запаси за 6 месеца бензин в складовете, достатъчно дизелово гориво за 4 месеца, а за самолетно - за 2 месеца
10:00
Румен Радев: Ако истинската цел на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили ОТУ
08:44
Илиян Василев: Ако "Лукойл" има проблеми, то това не е заради действията на българското правителство, а заради агресията на Путин
11.11
Надежда Йорданова: Държавата трябва да гарантира достъп на гражданите и бизнеса до горива на достъпни цени
11.11
Костадин Ангелов: Топката е в полето на президента. Ако наложи вето, означава, че не защитава интересите на българските граждани
11.11
Още от категорията
/
Гуцанов: Трябва да стане самоубийство на дете ли или нещо друго да се случи, за да разберем, че трябва да има определени ограничения
18:28
След убийството на кучето Мая: Прокуратурата даде на съд Габриела и Красимир, измъчвали животни до смърт
17:37
България се присъединява към Европейския център за върхови постижения за гражданско управление при кризи
11:53
Министър Тахов: МЗХ обмисля да предостави държавна помощ на засегнатите от безводието производители в сектор "Рибарство"
11.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.