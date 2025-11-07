Енергийната комисия прие промени, свързани с особения управител в "Лукойл"
Вносители са депутатите от ДПС-Ново начало, "Има такъв народ", ГЕРБ-СДС и БСП-Обединена левица. Законопроектът бе внесен тази сутрин.
С 12 гласа "за", без против и въздържали се, депутатите от комисията приеха промените в закона.
Промените ще дадат възможност особен управител да бъде назначен и в търговец на дребно с горива и нефтопродукти, който да се разпорежда с целия бизнес на "Лукойл- България".
Вносителите мотивират промените с това, че наложените санкциите над активите на "Лукойл“ ОАО реално ще доведат до спиране на работата на рафинерия "Нефтохим с Бургас", поради отказ на всички контрагенти да извършват плащания с дружествата, собственост на "Лукойл“ ОАО в България.
Според тях се изисква и разширяване на правомощията на особения търговски управител, предвиден в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт ии продукти от нефтен произход, тъй като фактическата постановка в момента е много по-различна от хипотезите, допускани при въвеждането на тази фигура.
"След като се съберем партиите от мнозинството, ще се избере особен управител, който перфектно да се справи с тази задача. Той ще има право и на продажба", каза по-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
