Енергийни експерти: Очаква се увеличение на горивата от следващата седмица
По думите на Димитър Хаджидимитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива, в момента увеличението по бензиностанциите е все още ограничено.
"В момента цената на колонка е с около 4 евроцента по-висока, но доставната цена на горивата е скочила с около 13 евроцента за последните шест дни“, обясни той.
Според него повечето бензиностанции разполагат със запаси за между 3 и 7 дни, което означава, че по-високите международни цени ще започнат да се усещат постепенно.
"До края на другата седмица няма как да не видим увеличение от около 13–15 евроцента при бензина и дизела“, прогнозира пред bTV Хаджидимитров.
Експертът подчерта, че на този етап недостиг на горива в България няма и пазарът е добре снабден. Опашките от цистерни, които се наблюдаваха през последните дни на някои бази, са по-скоро резултат от презапасяване на търговци, очакващи поскъпване.
Цените обаче не могат да останат изолирани от международните пазари.
"Ние не можем да бъдем остров. Работим по средиземноморските пазарни цени и когато те се повишават, това неминуемо се отразява и у нас“, обясни Хаджидимитров.
По думите му цените на петролните продукти на международните пазари са се повишили с около 40% спрямо миналата седмица.
Какво се случва с природния газ
По отношение на природния газ реакцията на цените ще бъде по-бавна, коментира Кирил Темелков - бивш директор на "Булгартрансгаз“ и заместник-председател на Българската газова асоциация.
Причината е, че цените за крайните потребители се определят на месечна база от Комисията за енергийно и водно регулиране, което означава, че евентуално увеличение ще се усети най-рано през април.
"Пазарът на газ в момента е изключително волатилен. За няколко дни цената на нидерландската борса скочи почти двойно – от около 32 до над 60 евро за мегаватчас, но след това отново се понижи“, посочи Темелков.
Той добави, че България има над 40% наличност в газохранилището, което дава известен буфер.
За сравнение:
в Нидерландия хранилищата са около 10–15% пълни,
в Германия – около 20%.
Освен това част от доставките на България идват по дългосрочния договор с Азербайджан, който е по-слабо зависим от краткосрочните пазарни колебания.
"Този договор действа като буфер – той не реагира толкова бързо на спотовите цени“, обясни Темелков.
Той подчерта, че европейският газов пазар реагира много чувствително на новини, свързани с военния конфликт, транспорта на втечнен газ и сигурността на ключови маршрути.
Влиянието на Близкия изток
Допълнителен фактор за нестабилността е ситуацията около доставките на втечнен природен газ (LNG) от региона на Персийския залив. Част от съоръженията за втечняване в Катар временно са ограничили дейността си, което също повишава напрежението на пазара.
Съществен риск за доставките остава и Ормузкият проток – ключов маршрут, през който преминава значителна част от световната търговия с петрол и втечнен газ.
"Пазарите реагират повече на новините, отколкото на реален недостиг. Газ има, но несигурността покачва цените“, обясни Темелков.
