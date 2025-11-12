Сподели close
Правителството е предприело две основни действия - гарантиране на доставките на горива, както и недопускане на манипулация на цените на горивата, и второто действие - бе свързано с дерогацията на доставките на горива. Това каза от парламентарната трибуна енергийният министър Жечо Станков

"Още на 23 октомври 2025 г., когато бе изкаран санкционият списък на САЩ - правителството предприе мерки", увери той. 

"Имаме запаси за 6 месеца бензин в складовете, имаме достатъчно дизелово гориво за 4 месеца, а за самолетно гориво - за 2 месеца. Умишлено не споменавам пропан-бутана, защото това гориво не е проблем и се внася в страната ни и до днес по различни канали. Имаме достатъчно точки да обезпечим вноса на горива и да бъде миксирано от резерва. Изключително важно е да наблегнем и на това, че сме от правителствата, които използва добрите практики и гледаме да ги внедрим", категоричен бе енергийният министър. 

Станков заяви, че са в постоянна комуникация с ОФАК и със САЩ.