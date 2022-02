Есил Дюран направи голям жест към детето, чиято майка почина пред Спешното във Враца

© Юбилейният сезон на "Като две капки вода" очаквано стартира грандиозно и със серия от изненади. Победата в първата вечер грабна поп фолк дивата Есил Дюран, която зашемети всички с внушителното си изпълнение на легендата на соул музиката Арета Франклин.



Малко, след като научи, че е победител за вечерта, развълнуваната изпълнителка получи чек за 2500 лв. от Хилда Казасян. Запитана за каква кауза ще дари парите, Есил Дюран отвърна, че те отиват за детето, чиято майка умря пред регистратурата в болницата във Враца - случай, който наскоро разтърси цяла България.



"Много благодаря на всички. Много съм изненадана, защото всички бяха много добри", призна още Есил за дебюта и победата си.



Освен нея, сцената завладя с изпълнението си още Александър Сано - с рок хита "Zitti E Buoni" на италианската група, която спечели последното издание на "Евровизия" – Måneskin.



Крисия пък вдигна публиката на крака с образа си на носителката на 7 награди "Грами" Тони Бракстън и най-известната й песен "Unbreak My Heart".



Поп фолк певицата Алисия буквално полетя над сцената като световната звезда Дуа Липа и накрая накара Рачков и Геро да се катерят на стълби, за да я хванат за краката.



А Руслан Мъйнов успя да пренесе всички във филмовата класика "Кръстникът", като влезе в ролята на италианската звезда Джани Моранди.



Изненада се оказа и изпълнението на актьора Моню Монев, който влезе в обувките на поп изпълнителя Дони и емблематичния хит "Ближи си сладоледа".



"Върнах се 30 години назад с това изпълнение. Имитацията беше страхотна! Благодаря ви за това уважение!", сподели след това някогашната дуетна половинка на Дони - Момчил, който проследи изпълнението на живо.



Дарин Ангелов се превъплъти в образа на Орлин Павлов, а Мариана Попова разчувства всички с изпълнение на "Повей, ветре" на незабравимата Паша Христова. Накрая любимият й Веселин Плачков изтича от публиката, за да й поднесе цвете.



Минути преди зрителите да разберат кой е изненадващият десети участник в шоуто, за който първи писахме, Краси Радков поздрави всички за празника на влюбените с една от най-емблематичните любовни песни на Краля на рока Елвис Пресли – "Love Me Tende".



Изненадата на вечерта бе поп фолк дивата Анелия, която влезе в шоуто като 10-и участник и избра да дебютира на сцената с хита на гръцката изпълнителка Елена Папаризу – "My Number One"