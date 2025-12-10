Ескалации след протеста в София!
"Фокус" припомня, че градският транспорт също е спрян, а районът на "Орлов мост“ е задимен заради хвърлени димки.
По-рано по време на протеста имаше над 30 задържани, като в тях са били намерени ножове, бомбички и боксове.
Бурно недоволство на протеста в "Триъгълника на властта": Няма да спра да идвам, докато нещата не се променят!
10.12
Ивайло Мирчев: РЗИ бяха изпратени умишлено, за да отстранят допълнителна мобилна клетка на протеста
10.12
Слави Ангелов: За шест месеца комунистите фалираха 15 банки, а много комсомолци безплатно придобиха активи по време на приватизацията
10.12
Продавач-консултант: Ако ми свърши еврото и няма да имам какво да върна, ще връщам в лева на клиента
09.12
Лесен начин да се "отървете" от монетите си преди еврозоната без да ги изгубите, но има едно условие
08.12
Писателят Любомир Гетов: Поколениет Z показа своя потенциал, това беше хубав шамар за политическата класа
08.12
При определени ситуации имаме право на допълнителен платен годишен отпуск, който работодателят не може да откаже
08.12
Румен Радев: Вие сте на ход! Моят избор е ясен
22:34 / 10.12.2025
Асен Василев към Борисов, Пеевски, Слави и Зафиров: Идете си с ми...
22:01 / 10.12.2025
Българите зад граница: Стотици души скандират "Оставка" в центъра...
21:34 / 10.12.2025
Протестни вълни заливат България и чужбина
21:30 / 10.12.2025
Бурно недоволство на протеста в "Триъгълника на властта": Няма да...
20:21 / 10.12.2025
Протести срещу властта: Хиляди недоволни се събраха в центъра на ...
19:44 / 10.12.2025
