|Етикет "произведено в Италия" е законен, дори за стоки от Китай, но с копчета пришити в европейската държава
На практика, при определени условия, вносен продукт може да бъде етикетиран като "Произведено в Италия“, дори ако повечето от неговите компоненти са произведени в друга държава.
Правило за последна значителна обработка
В Европейския съюз, както и в Италия, произходът на продукта се определя съгласно т. нар. правило за последната значителна обработка (правило за съществена трансформация). Това означава, че страната на произход се определя като страната, в която продуктът е претърпял последна значителна обработка, която е променила основните му характеристики, предназначение или митническа класификация, съобщава сръбското издание Kurir.
С други думи, ако компонентите са внесени от Китай, Индия или Турция и крайният продукт е произведен от тях в Италия, тоест е сглобен в краен продукт, той може да носи етикета "Произведено в Италия“, при условие че обработката действително води до нов продукт с различни свойства.
Колко обработка е достатъчна?
Количеството обработка, необходимо за даден продукт, за да "смени гражданството“, зависи от митническите разпоредби за конкретна категория стоки. В текстила например кроенето и шиенето на дрехи от вносни платове се счита за достатъчна обработка.
Що се отнася до храните, правилата са по-строги - простото преопаковане в Италия по принцип не дава право на етикет "Произведено в Италия“.
Често се използва и критерият за добавена стойност: ако поне 45-50 процента от стойността на даден продукт произхожда от Италия, той може да носи този етикет.
Сива зона и злоупотреби
Въпреки че правилата съществуват, на практика се случва производителите да използват "сивите зони“ на закона.
Например, готовите продукти от Азия могат да бъдат само частично завършени в Италия, да се добавят декоративни елементи, да се сменят копчета или да се пришият ципове и след това крайният продукт да се продава като "Произведено в Италия“.
Това е особено изразено в индустрии като мода, обувки, мебели и храни, където марката с "италиански произход“ има огромна пазарна стойност, пише businessnovinite. Подобна практика може да доведе до подвеждане на потребителите, но формално е законна, ако обработката отговаря на минималните условия, предписани от митническия кодекс на ЕС.
Етикет "Произведено в Италия“
"Произведено в Италия“ не винаги означава, че целият продукт е произведен в Италия от местни материали. Според европейските правила е достатъчно последната значителна обработка да е извършена в тази страна. Това оставя място за законни, но понякога противоречиви практики, които могат да накарат потребителите да повярват, че купуват изцяло италиански продукт, когато това не е така.
