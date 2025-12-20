Етнолог за днешния ден: Хората, които не знаят до каква степен са късметлии, май по-добре да си стоят по домовете си през целия ден
Тя разказва и за най- интересният обичай на този ден - полазване.
"Това означава, че на Игнажден се оказва едно изключително значение на първото посещение в дома. Вярва се, че всеки човек носи по-голямо или по-малко щастие, може и нещастие за околните, за своите близки. И заради това какъв е човекът, който ще посети дадена къща, се определя и какво ще бъде щастието през цялата година. На този ден много хора, които смятат, че не са късметлии, не ходят по съседи и по-близки", обяснява тя.
"И затова и хората, които не знаят до каква степен са късметлии, май по-добре да си стоят по домовете си и да не ходят никъде през целия ден, поне да посещават къщите. На много места даже си има такава забрана – на свети Игнат по гости не се ходи. Тези обаче, които имат добър полаз, т.е. те носят щастие на околните, хора, които са благи, които са успели в своята професия, ползват се с доверието на околните, те са желани гости и до голяма степен дори те са били канени някога от самите стопани и като са поканени, са ги посрещали много весело, със специална трапеза, гощавали са ги, изпращали са ги с дарове", казва още етнологът.
"Някога е имало изисквания всеки един от тези хора, които влизат в къщата на стопаните, да внесат задължително в двора трески, да ги сложат в огъня и да благословят, така да се наплодят телета, жребчета, агнета. И всеки един от хората в дома също се вярва, че е полазник, особено този, който е станал най-първо и е излязъл най-напред на двора. Той също трябва да влезе в къщата, донасяйки различни трески и слама и да ги занесе в огъня. И отново с една благословия – колкото повече искри изскачат при слагането на сламата, примерно, и на клечките, се вярва, че ще има толкова по-голямо плодородие. В селата, където нещата са свързани с плодородието, с повечето животни, посетителите в този ден са сядали в панер със слама зад вратата, уж да помъти малко яйца – това значи, че трябва да се излюпят повече пилета през годината. Имало е и доста любопитни обичаи около Игнажден", продължава разказа си Иглика Мишкова.
