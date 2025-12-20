В много региони на страната се смята, че този ден бележи началото всъщност и на самата Коледа. Това е коледарската благословия – Замъчи се Божа майка, от Игнажден до Коледа, за да роди млада Бога. От този ден насетне някога са се събирали коледарите, за да могат да разучават самите коледарски песни. Това каза в интервю заетнологът Иглика Мишкова.Тя разказва и за най- интересният обичай на този ден - полазване."Това означава, че на Игнажден се оказва едно изключително значение на първото посещение в дома. Вярва се, че всеки човек носи по-голямо или по-малко щастие, може и нещастие за околните, за своите близки. И заради това какъв е човекът, който ще посети дадена къща, се определя и какво ще бъде щастието през цялата година. На този ден много хора, които смятат, че не са късметлии, не ходят по съседи и по-близки", обяснява тя."И затова и хората, които не знаят до каква степен са късметлии, май по-добре да си стоят по домовете си и да не ходят никъде през целия ден, поне да посещават къщите. На много места даже си има такава забрана – на свети Игнат по гости не се ходи. Тези обаче, които имат добър полаз, т.е. те носят щастие на околните, хора, които са благи, които са успели в своята професия, ползват се с доверието на околните, те са желани гости и до голяма степен дори те са били канени някога от самите стопани и като са поканени, са ги посрещали много весело, със специална трапеза, гощавали са ги, изпращали са ги с дарове", казва още етнологът."Някога е имало изисквания всеки един от тези хора, които влизат в къщата на стопаните, да внесат задължително в двора трески, да ги сложат в огъня и да благословят, така да се наплодят телета, жребчета, агнета. И всеки един от хората в дома също се вярва, че е полазник, особено този, който е станал най-първо и е излязъл най-напред на двора. Той също трябва да влезе в къщата, донасяйки различни трески и слама и да ги занесе в огъня. И отново с една благословия – колкото повече искри изскачат при слагането на сламата, примерно, и на клечките, се вярва, че ще има толкова по-голямо плодородие. В селата, където нещата са свързани с плодородието, с повечето животни, посетителите в този ден са сядали в панер със слама зад вратата, уж да помъти малко яйца – това значи, че трябва да се излюпят повече пилета през годината. Имало е и доста любопитни обичаи около Игнажден", продължава разказа си Иглика Мишкова.