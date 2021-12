© Експертите от американския Институт за цветовете "Пантон" (Pantone Color Institute) определиха главния цвят за 2022 г. Това е 17-3938 Very Peri - динамичен тюркоазено син нюанс с виолетово червен подтекст, съчетаващ верността и постоянството на синьото с енергията и вълнението на червеното.



Проявявайки безгрижна увереност и дръзко любопитство, които оживяват нашия творчески дух, любознателният и интригуващ PANTONE 17-3938 Very Peri ни помага да прегърнем този променен пейзаж от възможности, отваряйки ни за нова визия, докато пренаписваме живота си. Разпалвайки отново благодарността за някои от качествата, които синьото представлява, допълнени от нова перспектива, която резонира днес, PANTONE 17-3938 Very Peri поставя бъдещето пред нас в нова светлина, се казва в публикацията на сайта.



Живеем във времена на трансформация. PANTONE 17-3938 Very Peri е символ на глобалния дух на момента и на прехода, през който преминаваме. Тъй като излизаме от интензивен период на изолация, нашите представи и стандарти се променят, а физическият и дигиталният ни живот се сливат по нов начин.



Дигиталният дизайн ни помага да разширим границите на реалността, отваряйки вратата към един динамичен виртуален свят, в който можем да изследваме и създаваме нови цветови възможности. С тенденциите в гейминга, разширяващата се популярност на метавселената и нарастващата артистична общност в дигиталното пространство PANTONE 17-3938 Very Peri илюстрира сливането на съвременния живот и начина, по който цветовите тенденции в дигиталния свят се проявяват във физическия свят и обратно.



Цветът на годината отразява случващото се в нашата глобална култура, показва онова, което хората търсят и на което цветът може да отговори, допълва Лори Пресман, вицепрезидент на Pantone Color Institute.



"Създаването на нов цвят за първи път в историята на нашата образователна програма "Цвят на годината" на Pantone отразява глобалните иновации и трансформации, които се случват. Тъй като обществото продължава да разпознава цвета като критична форма на комуникация и начин за изразяване и въздействие върху идеи и емоции, за ангажиране и свързване, сложността на този нов червено-виолетов наситено син нюанс подчертава обширните възможности, които имаме пред нас", каза още тя.



Very Peri показва жизнерадостно отношение и динамично присъствие, което насърчава смелото творчеството и проявата на въображение. Ето как изглежда този цвят: