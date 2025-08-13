ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Ето го документа, доказващ изплатените над 2 млн. лева бонуси в АПИ
Искането по ЗДОИ (виж галерията) е подадено от журналиста Димитър Байрактаров като настояването му за данните за цялата 2024 и първото тримесечие на тази година. То е подадено още през май месец, но получи по-широк медиен и обществен отзвук през последните дни.
Ето и точната формулировка на въпроса до АПИ: "Сумата, която Агенция "Пътна инфраструктура“ е заплатила през цялата 2024 г. и първото тримесечие на 2025 г. на директорите и началници на отдели, както и на членовете на управителния съвет на АПИ за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати?"
Разрешението за предоставяне на информация по ЗДОИ е одобрено и подписано от председателя на УС на АПИ инж. Йордан Вълчев.
Следва отговорът на пътната агенция: "През 2024 г. и първото тримесечие на 2025 г. е заплатена сума в размер на 2 274 654 лв. за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на 174 началници на отдели, началници на сектори, директори от всички звена в структурата на Агенцията и УС на АПИ".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Димитър Христов
10:36 / 11.08.2025
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост
12:15 / 11.08.2025
Задава се криза с бензина у нас в разгара на летния сезон
18:33 / 11.08.2025
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: