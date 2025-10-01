Ето как изглеждат данните за изпълнението на бюджета към 31 август

© Приходите, помощите и даренията по КФП към август 2025 г. са в размер на 52 661,5 млн. лв. или 58,3 % от годишните разчети. Постъпленията нарастват с 13,3 % (6 171,0 млн. лв.) спрямо отчетените към август 2024 година. За този ръст принос имат най-вече данъчните приходи, които нарастват c 14,9 % (5 593,6 млн. лв.). Неданъчните приходи нарастват с 19,8 % (1 285,5 млн. лв.) спрямо отчетените за същия период на 2024 г., а постъпленията в частта на помощите и даренията са по-малко със 708,1 млн. лева.



Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) са в размер на 43 122,1млн. лв., което представлява 60,9 % от разчетените за годината. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски формират 81,9 % от общите постъпления по КФП за периода. Късното приемане на ЗДБРБ за 2025 г. забави прилагането на мерките за повишаване на събираемостта на приходите и борбата със сивата икономика, съкрати времето, през което те ще се прилагат през 2025 г. Очаква се положителните ефекти в приходите да се проявят през оставащите месеци до края на годината.



Неданъчните приходи са в размер на 7 767,7 млн. лв., което представлява 64,8 % от годишните разчети. Тези приходи се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.



Приходите от помощи и дарения са в размер на 1 771,7 млн. лева, съобщиха от Министерството на финансите.



Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към август 2025 г. възлизат на 57 876,6 млн. лв., което е 59,8 % от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП към месец август на 2024 г. бяха в размер на 48 172,1 млн. лв., като следва да бъде взето предвид, че през месец февруари 2024 г. има отчетена трансакция по възстановяване на разходи от сметка за чужди средства на Министерството на регионалното развитие и благоустройството обратно към бюджета на министерството в размер на 1 200,0 млн. лв. При елиминирането на тази трансакция, с оглед съпоставимост, разходите към края на август 2025 г. нарастват с 8 504,4 млн. лв. (17,2 %). Нарастване на разходите има основно в частта на социалните плащания, вкл. разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други.



Нелихвените разходи са в размер на 55 801,9 млн. лв., което представлява 60,2 % от годишния разчет и ръст (на съпоставима база) от 7 931,9 млн. лв. (16,6 %) спрямо отчетените към август 2024 г. Текущите нелихвени разходи са в размер на 49 635,2 млн. лв. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 6 121,7 млн. лв. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 45,0 млн. лв. Лихвените плащания са в размер на 762,5 млн. лв. (47,0 % от планираните за годината и ръст от 240,4 млн. лв. спрямо същия период на 2024 г., което се дължи основно на календара по обслужването на държавния дълг).



Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма към август 2025 г. е отрицателно в размер на 5 215,0 млн. лв. (2,4 % от прогнозния БВП). То се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 3 400,0 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 1 815,0 млн. лева. Очаква се през четвъртото тримесечие на годината да постъпят втори и трети транш по Механизма за възстановяване и устойчивост в общ размер на над 4,4 млрд. лв., което ще компенсира напълно натрупания дефицит по сметките за средства от ЕС (в размер на над 1,8 млрд. лв.), респективно текущо ще подобри салдото по КФП.



Размерът на фискалния резерв към 31.08.2025 г. е 19 559,88 млн. лв., в т. ч. 17 758,13 млн. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1 801,75 млн. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.



Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31 август 2025 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория "Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.