|Ето как ще изглеждат задачите в интегралните тестове, които замениха НВО по математика
Това решение предизвика много противоречиви мнения и реакции.
По време на брифинг в Министерски съвет днес, просветният министър Красимир Вълчев уточни, че ще включва задачи, свързани с природни науки, но ще си остане изпит по математика. Той увери, че те няма да се различават от заложените в НВО в предходните години, просто ще бъдат предварително заложени.
По думите му стана ясно, че вече има създадени премерени задачи за предстоящия интегрален тест. От пресцентъра на МОН, предоставиха за "Фокус" някои от тях:
"Фокус", споделя как ще изглеждат някои от задачите, заложени в теста:
Примерна задача за 7 клас
Ива ще пътува до Париж. Тя измерила, че разстоянието между София и Париж на географска карта е 8 cm, а действителното разстояние изчислила на 1760 km. С какъв мащаб е картата, по която работи Ива?
Вашето семейство планира да пътува до град Мумбай в Индия. Проучете климатограмата и запишете през кои месеци не бихте пътували, за да избегнете дъждове с над 300 mm валеж. /Задачата е придружена от графика/
Примерна задача за 7 клас
Иван, ученик от 7. клас, прекарва пролетната си ваканция на село при баба си, която е на 66 години и много обича да чете. Той забелязва, че очилата ѝ имат само една леща. Баба му споделя, че е изгубила лещата, че има далекогледство, но не си спомня колко диоптъра са очилата ѝ. За да ѝ помогне, Иван решава да използва знанията си по физика. Той знае, че далекогледството се коригира със събирателна леща и че ако успее да измери фокусното разстояние на лещата, може да изчисли оптичната ѝ сила P_0 в диоптри (D) по формулата: P_0=1/f, където f е фокусното разстояние в метри. Иван поставя на пътя на пряката слънчева светлина лещата от очилата и фокусира светлинния сноп в една точка. Измерва разстоянието от тази точка до средата на лещата и то се оказва 40 cm.
А. Как се нарича точка А на чертежа, в която се събират лъчите, след като са пречупени от изпъкналата леща?
Б. Пресметнете по формулата колко диоптъра са очилата, които трябва да носи баба му, когато чете? /Задачата е придружена от графика/
Примерна задача за 10 клас
Количеството на разтворения кислород в реките има жизненоважно значение за рибата в тях. Графиката показва разтворимостта на кислорода при различна температура.
Колко е разтворимостта на кислорода при 15℃?
Като се има предвид, че в размножителния ѝ период за пъстървата е необходим кислород не по-малко от 9 mg/L, от каква температура нагоре размножаването на пъстървите е застрашено? /Задачата е придружена от графика/
Примерна задача за 10 клас
За популация на речната пъстърва в притоците на планинско езеро се знае, че:
§числеността на популацията е 220 индивида;
§годишната раждаемост (Р) и смъртност (С) са съответно 20% и 10%;
§имиграцията е само 5 индивида годишно, а емиграция няма.
Каква численост ще има популацията след една година? /Задачата е придружена от графика/
А) 180 индивида
Б) 199 индивида
В) 221 индивида
Г) 247 индивида
Коментари (0)
