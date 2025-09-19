Новини
Ето как ще се движат директните влакове от Русе за София, Пловдив и Варна и обратно
Автор: Емануела Вилизарова 11:02Коментари (0)48
© Областна администрация - Русе
Непроменено се предвижда да остане разписанието на повечето влакове, свързващи Русе с останалата част на страната, коментира областният управител Драгомир Драганов след среща в Горна Оряховица, на която беше обсъден графика за движението на влаковете през следващата година.

Драганов обясни, че се запазват всички директни влакове от Русе за София, Пловдив и Варна, както и в обратна посока. Той посочи, че първият директен влак от Русе към столицата, по-известен като "Синият Дунав“, ще бъде в 06.20 ч. сутрин и ще пристига в София-Север в 12.25 ч. Припомняме, че поради ремонт на коловозите на централната жп гара в столицата, който желае, ще може да хване влак от София-Север до централна гара София в 12.35 ч., като на централната гара той ще пристига пет минути по-късно, т.е. в 12.40 часа.

От Столична община е осигурен удобен градски транспорт, който позволява придвижване от гара София-Север до центъра на столицата, като и до всички квартали. Влакът ще продължи да бъде композиран с новодоставените вагони от Германия. Той бе пуснат отново в началото на октомври миналата година след близо 6-годишно прекъсване и по настояване на Драганов.

Следващите два влака, без необходимост от смяна на Горна Оряховица за София, ще бъдат в 14.25 ч. и съответно нощната композиция, която ще тръгва около 23.00 ч., като в състава си тя ще има и кушет-вагон, който на гарата в Горна Оряховица ще бъде прекачен на друга композиция, но физическо слизане няма да се налага. На обратно директните влакове ще бъдат в 07.15 ч. и в 15.40 ч. от София-Север. В сила остава и нощният влак от София за Силистра, преминаващ през Русе.

Той ще тръгва от София минути след 20.00 часа и ще пристига в крайдунавския град около 02.30 часа, като в състава си има и кушет-вагон. Същевременно се запазва и директната влакова връзка между Русе и Пловдив. От гарата в Русе влакът ще тръгва около 04.50 ч. и ще пристига в 11.45 часа в Пловдив. На обратно той ще тръгва в 16.05 часа и в Русе ще бъде малко след 23.00 часа. На Горна Оряховица влакът ще бъде около 21.00 часа, като там той ще прави връзка с т.нар. "Янтра“ експрес, който ще тръгва от София в 16.40 часа и ще пристига в Горна Оряховица около 20.30 часа. Така се дава допълнителна възможност за тези, които не са успели да се приберат в Русе със "Синият Дунав“. Влакът "Янтра“ също ще пътува с немските вагони. Запазват се и всички влакове за Варна. От Русе за Варна директните бързи влакове ще тръгват в 05.55 ч. и в 16.00 ч., а от морската столица към крайдунавския град в 09.30 ч. и в 18.15 ч.

В участъка Русе – Горна Оряховица е предвидено запазване на регионалното влаково движение. Бързите влакове Русе – Пловдив – Русе през Казанлък ще осъществяват връзка сутрин и вечер с влаковете София – Бургас – София, осигурявайки удобно бързо пътуване в рамките на деня по направление Русе – Бургас – Русе. Бързият влак Пловдив – Варна е планиран да заминава от Пловдив около 07:00 ч. и да осъществява бърза връзка за В. Търново и Русе в гара Михайлово. Така се осигурява възможност за пътуване между Пловдив и Русе в рамките на деня.

Регионалните влакове по тази линия не са значително променени спрямо настоящото разписание. Също така се предвижда пътническият влак, който тръгваше в 07.33 ч. от гара Русе – Разпределителна за Каспичан вече да тръгва в 11.50 ч. и да стига директно до гр. Шумен. Там би трябвало да бъде около 15.00 часа.

Според областния управител Драгомир Драганов разписанието на влаковете осигурява отлична свързаност на региона с всички останали части от страната.






