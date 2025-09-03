Ето какъв е новият размер на линията на бедност у нас

© Линията на бедност ще е 764 лв. (390,63 евро) през 2026 г., реши правителството. Стойността й ще се повиши със 126 лв. (64,42 евро), или с 19,7% в сравнение с 2025 г.Това става ясно от решенията на Министерски съвет.



Новият размер на линията на бедност ще окаже благоприятно въздействие върху уязвимите и най-нискодоходните групи от населението. С увеличаването й ще нараснат обвързаните с нейната стойност социални помощи и финансова подкрепа, изплащани по Закона за социално подпомагане, Закона за хората с увреждания и Закона за закрила на детето.



Повишаването на линията на бедност ще подобри и социалната закрила за уязвимите групи, тъй като по-голям брой хора и семейства в нужда ще получават подкрепа от държавата.