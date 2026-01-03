В изпълнение решението на Св. Синод на БПЦ от заседанието му на 11 септември 2025 г., от Софийската света митрополия разпространиха съобщение до всички църкви и манастири как се променя единичната цена на църковните парафинени и восъчни свещи по категории:І. Единичната цена на църковните парафннени свещн по категории добива следния вид:0.40 лв. – 0.20 евро (400 бр./опак.) – 80 евро кг.1.00 лв. – 0.50 евро (200 бр./опак.) –100 евро кг.2.00 лв. – 1.00 евро (80 бр./опак.) – 80 евро кг.4.00 лв. – 2.00 евро (40 бр./опак.) – 80 евро кг.8.00 лв. – 4.00 евро (20 бр./опак) – 80 евро кг.II. Единичната цена на църковните восъчни свещи по категории добива следния вид:1.00 лв. – 0.50 евро (200 бр./опак.) – 100 евро кг.2.00 лв. – 1.00 евро (80 бр./опак.) – 80 евро кг.4.00 лв. – 2.00 евро (40 бр./опак.) – 80 евро кг.8.00 лв. – 4.00 евро (20 бр./опак.) – 80 евро кг.Съгласно изискванията на държавната администрация до 08 август 2026 г., следва цените на църковните свещи да бъдат обявени в лева и в евро, а след тази дата само в евро.Окръжното за единичната цена на църковните парафинени и восъчни свещи по категории влиза в сила от 01 януари 2026 годнна.