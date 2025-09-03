Новини
Ето какво е позволило на двете млади жени да скочат от влака край Клисура
Автор: Екип Ruse24.bg 23:04
©
Илюстративна снимка
Неработеща система за блокиране на вратите на влака в движение е позволила на двете млади жени да скочат от влака край Клисура, заради което едната загина.

Това е основната версия, по която работи разследването на нелепия инцидент, който почерни малкото подбалканско градче. Случаят не е частен, а системен и е сред основните рискове за инциденти с пътници в българския жп транспорт.

Конкретната трагедия се случи на 26 август, когато 20-годишната Велизара, живееща постоянно в Англия, и нейна 21-годишна приятелка полякиня се прибират с влака Бургас-София към Клисура.

По първоначални сведения двете момичета не могли да отворят една от вратите, за да слязат на гарата, и влакът потеглил. След това двете решили да скочат в движение.

Първоначално в медиите се разпространи версията, че двете са скочили през прозорец, но това бе определено като "несериозно“ от източници на "Телеграф“ в БДЖ.






