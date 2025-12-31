Ето какво ще бъде времето днес в Русе
В новогодишната нощ вятърът ще отслабне, но ще остане до умерен и поривист от запад-северозапад. Ще преобладава ясно време с временни увеличения на облачността. На отделни места в източните и планинските райони ще има слаби превалявания от сняг, съобщават от НИМХ. Към полунощ температурите ще са от минус 11° в югозападните и планинските райони до минус 4°, минус 3° в източните райони.
Над планините облачността ще е променлива, често намаляваща до предимно слънчево време. През новогодишната нощ на места ще има превалявания от сняг. Ще духа силен и временно бурен северозападен вятър. Ще нахлува студен въздух и дневните температури чувствително ще се понижат. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 10°, на 2000 метра – около минус 17°.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево, по-късно след обяд облачността ще се увеличи. Ще е ветровито с временно силен и поривист вятър от запад-северозапад. Дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат 2°-4°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
