Ето какво трябва да знаем три дни преди въвеждането на еврото
Припомняме съветите на експертите - да имаме достатъчно пари в брой за посрещане на новата година заради временното спиране на плащането с карти и онлайн.
Да платим битовите сметки преди 30-и, ако са онлайн, за да не изпаднем в ситуация на просрочие, информира NOVA.
Да не бързаме сега да обменяме пари, защото в момента все още е неизгодно. Курсът от 1.95583 лева за 1 евро ще бъде задължителен от 1 януари.
В оставащите работни дни можем да сменим личните си документи и по сегашните, по-ниски цени. В момента нова лична карта струва 18 лева, а от 1 януари тя ще стане 30 лева.
