Ето какво време ни очаква в края на работната седмица
В планините ще е предимно слънчево, след обяд над масивите от Югозападна България ще има временни увеличения на облачността, сочи прогнозата на НИМХ. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 3°.
По Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 6°-8°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Климатологът Симеон Матев: Март е един от най-трудните за прогнозиране месеци заради голямата динамика
25.02
Празник е!
26.02
