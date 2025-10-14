ЗАРЕЖДАНЕ...
Ето какво задължително да сготвите на Петковден
Дори онези, които не носят име, свързано със светицата, е добре да отдадат почит на света Петка и да подготвят празнична трапеза за здраве, благополучие и берекет.
Ето кои традиционни ястия е обичайно да присъстват на трапезата за Петковден:
Банички с праз
Яхния със свинско и грах
Курбан чорба
Погача Слънце
Сладка баница с тиква и орехи
За празника Петковден
Света Петка се счита за покровителка на семейството и на жените.
Петковден се възприема като граница между есента и зимата. Счита се, че след този празник настъпва промяна във времето – започват студовете и добитъкът се прибира.
Съществува народно поверие, че ако в деня на Петковден грее силно слънце, предстоящата зима ще бъде тежка и сурова.
Според друго народно вярване, ако в дните около празника завали сняг, това е знак, че зимата ще бъде по-мека и по-благосклонна.
Рецепта за яхния със свинско и грах
Продукти
300 г свинско за готвене
1 голяма консерва сварен грах
1 връзка магданоз
2 скилидки чесън
1 глава лук
1 щипка черен пипер
2 щипки сол
50 мл олио
1 супена лъжица брашно
200 г белени домати от консерва
200 г пушен бекон
Приготвяне
Нарежете чесъна, лука, магданоза (на ситно) и бекона на кубчета. Отцедете водата на граха и го изплакнете. Нарежете свинското на едри кубчета.
Загрейте олиото в дълбока тенджера. Запържете свинското в него. Подправете със сол и черен пипер.
След като месото побелее, залейте с вода, колкото да го покрие, и го задушете, като разбърквате непрекъснато.
Прибавете граха, бекона, лука и чесъна, долейте още една чаша вода. Добавете и магданоза, след това поръсете с брашното и разбърквайте непрекъснато, за да се разтвори напълно и да не останат бучки.
Източник: BG on Air
