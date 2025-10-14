Сподели close
Хиляди български граждани отбелязват своя имен ден на 14 октомври, когато православната църква чества празника Петковден.

Дори онези, които не носят име, свързано със светицата, е добре да отдадат почит на света Петка и да подготвят празнична трапеза за здраве, благополучие и берекет.

Ето кои традиционни ястия е обичайно да присъстват на трапезата за Петковден:

Банички с праз

Яхния със свинско и грах

Курбан чорба

Погача Слънце

Сладка баница с тиква и орехи

За празника Петковден

Света Петка се счита за покровителка на семейството и на жените.

Петковден се възприема като граница между есента и зимата. Счита се, че след този празник настъпва промяна във времето – започват студовете и добитъкът се прибира.

Съществува народно поверие, че ако в деня на Петковден грее силно слънце, предстоящата зима ще бъде тежка и сурова.

Според друго народно вярване, ако в дните около празника завали сняг, това е знак, че зимата ще бъде по-мека и по-благосклонна.

Рецепта за яхния със свинско и грах

Продукти

300 г свинско за готвене

1 голяма консерва сварен грах

1 връзка магданоз

2 скилидки чесън

1 глава лук

1 щипка черен пипер

2 щипки сол

50 мл олио

1 супена лъжица брашно

200 г белени домати от консерва

200 г пушен бекон

Приготвяне

Нарежете чесъна, лука, магданоза (на ситно) и бекона на кубчета. Отцедете водата на граха и го изплакнете. Нарежете свинското на едри кубчета.

Загрейте олиото в дълбока тенджера. Запържете свинското в него. Подправете със сол и черен пипер.

След като месото побелее, залейте с вода, колкото да го покрие, и го задушете, като разбърквате непрекъснато.

Прибавете граха, бекона, лука и чесъна, долейте още една чаша вода. Добавете и магданоза, след това поръсете с брашното и разбърквайте непрекъснато, за да се разтвори напълно и да не останат бучки.

Източник: BG on Air