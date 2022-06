Ето какво заяви кметът на район "Панчарево" за казуса "Бебе Сара"

© БГНЕС Казусът "Бебе Сара" продължава. Ще получи ли акт за раждане детето с две майки? Административният съд София-град отмени отказа на столичния район "Панчарево" да издаде документа на детето на 16.05. 2022 година. Припомняме, че Сара е на две години и половина и има две майки - българка и британка. Родена е в Испания. Нито една от майките й няма испанско гражданство и детето не може да получи такова. Всъщност към днешна дата все още няма никакво гражданство. Поради тази причина момиченцето не може да напуска Испания. По-рано днес от младежката ЛГБТ организация "Действие“ съобщиха, че Столична община отказва да даде гражданство на бебе Сара.



Според решение на съда на ЕС от 14.12.2021 година, България е длъжна да издаде паспорт на бебе Сара, който да й осигури правото на свободно движение в рамките на ЕС и в който паспорт да бъде отразена връзката на детето с двете му майки.



От район "Панчарево" отговориха така:



"Във връзка с множество въпроси относно постъпилото в администрацията на СО – район "Панчарево“ Искане с вх. No РПН20-УФ01-51/29.01.2020 г. за пресъставяне на акт за раждане по легализиран и заверен превод на български език на извлечение от гражданския регистър на Барселона, т. 06177, стр. 099, раздел 1а, относно Удостоверение за раждане No А0888164/2019 г. на С. Д. К. А., в което като майки на детето са посочени В. М. А., родена в Република България и К. Д. К., родена в Обединеното Кралство, и двете лица от женски пол, предоставям следната информация:



1. С писмо РПН20-УФ01-51/1//07.02.2020 г. е изискано от заявителката да представи доказателства, съдържащи информация относно произхода на детето и по-конкретно за неговата биологична майка.



2. На 19.02.2020 г. е получен отговор от заявителката, че подобна информация не може и не е задължена да предостави съгласно действащото законодателство в Република България.



3. С писмо РПН20-УФ01-51/3//05.03.2020 г. заявителката е уведомена, че не може да бъде пресъставен акт за раждане за лицето С. Д. К. А. с мотиви, че в представения легализиран и заверен превод на Удостоверението за раждане са вписани лицата от женски пол В. М. А. и К. Д. К., без да е конкретизиран произходът на биологичната майка на детето.



Според българското законодателство (Семейният кодекс на Република България), произходът от родител е от майка и/или баща. От представените писмени доказателства не са налице достатъчно данни, относно произхода на детето по отношение на неговата майка.



Актът за раждане не би могъл да бъде издаден, без да са налице данни за част от съдържанието му, а именно за конкретни и точни данни за установения произход.



Съгласно чл. 117, ал. 1 от КМЧП едно от условията за признаване на чуждестранен акт е да не противоречи на българския обществен ред.



Съгласно българското законодателство е недопустимо вписването на двама родители от женски пол, тъй като еднополовите бракове в Република България към настоящия момент са недопустими.



Налице е пречка, въз основа на представените документи, да се издаде акт за раждане, тъй като не са налице част от предвидените реквизити, което би довело до неговата незаконосъобразност.



4. На 03.04.2020 г. срещу отказа да се издаде акт за раждане на детето бе подадена жалба, въз основа на която се образува дело No 3654/2020 г. на АССГ, 22 състав.



5. С Определение No 7424/02.10.2020 г. съдът спря производството до произнасяне на Съда на ЕС по отправеното преюдициално запитване.



6. С Решение от 14.12.2021 г. по дело No С-490/20 г. СЕС постанови, че по отношение на ненавършило пълнолетие дете, гражданин на ЕС, чийто акт за раждане, съставен от компетентните власти на приемащата държава-членка, посочва като негови родители две лица от един и същ пол, държавата- членка, на която това дете е гражданин, е задължена, да издаде карта за самоличност или паспорт, без да изисква предварително съставяне на акт за раждане от своите национални власти, както и от друга страна, както и да признае, издадения от приемащата държава-членка документ, който позволява на това дете да упражнява правото си свободно да се движи и да пребивава на територията на държавите-членки на ЕС.



7. След възобновяване на съдебнопроизводствените действия по адм. дело No 3654/2020 г. и разглеждане на делото съдът постанови Решение No 3251/13.05.2022 г. за отмяна на отказ No РПН20-УФ01-51-/3/05.03.2020 г. на кмета на СО-район "Панчарево“ и преписката по заявление вх. No РПН20-УФ01-51/29.01.2020 г. бе върната за ново произнасяне.



8. Първоинстанционният съд задължи административния орган да състави акт за раждане на С. Д. К. А., въз основа на акт за раждане No А0888164/13.12.2019г./, в който да се отрази името на титуляра, датата и мястото на раждане, пола и произходът от двамата родители- В. М. А. и К. Д.К.



9. На 25.05.2022 г. в СО – район "Панчарево“ бе проведена среща с представители на Столичната община и Столичен дом за радостни обреди, на която се направи анализ на съдебното производство, решенията на АССГ и СЕС и бяха разгледани възможностите за пресъставяне на акта за раждане. Присъстващите лица се обединиха около становището, че решението на АССГ не може да бъде изпълнено, както и че спрямо същото са налице основания за оспорване пред касационна инстанция.



10. Срещу горепосоченото решение, в законоустановения срок, бе подадена касационна жалба. Към настоящия момент не е образувано дело пред Върховен административен съд. Смятам, че докато няма окончателно произнасяне на ВАС по касационната жалба, коментарите по случая са нецелесъобразни", написа кметът на район "Панчарево" Николай Гюров.