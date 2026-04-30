Изплащането на пенсиите през месец май чрез пощенските станции ще започне на 7 май, четвъртък, и ще завърши на 20 май, сряда. Преводите на сумите за майските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 май. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ), цитирани от ФОКУС.

На 5 май, вторник, на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец април.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 май, петък.