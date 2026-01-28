На 28 януари 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Ефрем и производните му. Св. преп. Ефрем Сирин.Св. Ефрем е роден в град Низибия в Месопотамия около 306 г. От ранна възраст той изучавал основните истини на вярата и усвоявал християнските добродетели. Бил ръкоположен за дякон, но не пожелал да получи по-висок сан, защото предпочитал да живее като подвижник и да се занимава с богословски трудове.