Ето кои имена имат празник днес
Св. Ефрем е роден в град Низибия в Месопотамия около 306 г. От ранна възраст той изучавал основните истини на вярата и усвоявал християнските добродетели. Бил ръкоположен за дякон, но не пожелал да получи по-висок сан, защото предпочитал да живее като подвижник и да се занимава с богословски трудове.
