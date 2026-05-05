Днес отбелязваме не един, а два празника - почитаме паметта на Св. мъченица Ирина и благодарим на всички, заели се с акушерската професия.

Църковен празник!

Днес на 5 май Българската православна църква почита паметта на Св. мъченица Ирина.

Именници са Ирина, Ирена, Иринка, Ириней, Мира, Мирослав, Мирослава, Мирчо и Пенелопа.

Професионален празник!

Освен църковен празник днес е и международен ден на акушерката. Този празник отбелязват днес в над 50 страни по света.

Денят се чества като празник на родилната помощ от 1991 г., тъй като акушерката е жена, квалифицирана в оказването на помощ на раждащите жени. Акушерка е сравнително ново понятие, от времето, когато раждането на децата постепенно се пренася от дома на родилката в болницата.

По-старото понятие, използвано в България и в другите славянски страни е баба, което не се покрива с другото разбиране за баба (на внуци) и няма връзка с възрастта на жената. Понятието баба - синоним на акушерка, до такава степен е останало трайно в езика, че и до днес Денят на родилната помощ продължава да се нарича Бабинден.