През януари 2026 г. Агенцията по заетостта отчита 5.40% регистрирана безработица в страната. В сравнение със същия месец на предходната година нивото ѝ намалява – с 0,17 процентни пункта. В края на месеца регистрираните безработни лица са 153 153 души, като броят им се свива с 3,1% на годишна база.В резултат на активното посредничество на бюрата по труда през месеца 10 143 безработни лица са започнали работа. Допълнително 635 заети, учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна или развитие на своята професионална реализация. Така общият брой на лицата, преминали към заетост през януари, достига 10 778 души.Съществен остава и фокусът върху икономически неактивните лица. През отчетния период над 4 800 души са били мотивирани да направят първи стъпки към включване в пазара на труда благодарение на целенасочената работа на екипите в бюрата по труда, както и на ромските и младежките медиатори в страната.През януари 656 души от уязвими групи на пазара на труда са започнали работа по програми за субсидирана заетост. Сред тях са хора с увреждания, младежи без професионален опит, лица над 55 години и дълготрайно безработни. 591 от включените лица са заети по проекти, финансирани от Програма "Развитие на човешките ресурси 2021–2027“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.Агенцията по заетостта продължава последователно да инвестира в повишаване на квалификацията и адаптивността на работната сила. През месеца са издадени над 7 600 ваучера за обучение на безработни и заети лица – инструмент за придобиване на нови умения и адекватен отговор на изискванията на съвременната икономика, белязана от ускорена дигитализация и технологични промени.От страна на бизнеса през януари са заявени 7 930 свободни работни места на първичния пазар на труда. Най-голям дял от тях са в преработващата промишленост, държавното управление, търговията и ремонта на автомобили, образованието, хотелиерството и ресторантьорството, транспорта, складирането и пощенските услуги, както и в други икономически дейности.Сред най-търсените професии през месеца са: персонал, полагащ грижи за хора; оператори на машини и съоръжения; продавачи; персонал в сферата на персоналните услуги; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; стопански и административни специалисти; специалисти в производството на храни, облекло и дървени изделия; преподаватели; водачи на моторни превозни средства и подвижни съоръжения; работници по събиране на отпадъци, както и металурзи, машиностроители и занаятчии.