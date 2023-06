Ето колко струва да си наемеш офис в Русе

© Община Русе Цените в София продължават да са близо 2 пъти по-високи от тези в другите регионални градове. През последните години пазарът на офиси в София се развива интензивно. Търсенето продължава да се увеличава, което основно се дължи на представителите на IT и аутсорсинг сектора, а предлагането все още не може да му отговори напълно. Това показва последният доклад на Colliers към май 2023 година.



София



Според последните данни към първото тримесечие на 2023 г. предлагането на офиси клас А и Б в София възлиза на 2 432 900 кв.м. с допълнителни 283 500 кв.м. в строеж, нетно усвоените площи са 26,700 кв.м., свободните офиси клас А и Б са 11%. Цените на наемите варират около 14 евро/кв.м./месец (клас А) и 10 евро/кв.м./месец (клас Б). Интересно е да се види какви са тенденциите в регионалните градове на България:



Пловдив



Предлагането на офис площи клас А и Б в Пловдив достигна 270 700 кв.м. Това представлява увеличение от около 5,9% в сравнение с предходната година. В процес на активно строителство са общо 60 300 кв. м., по-голямата част от които са клас А. Офисите в Пловдив от клас А представляват по-голямата част от общия обем с дял от 56%. По-голямата част от площите са разположени в крайградските райони (56%), една четвърт са в широк център и само 19% - в център. Търсенето в града през миналата година се дължи изцяло на IT и аутсорсинг индустрията.



Наемите остават стабилни - около 9 евро /кв. м /месец за площи клас А и около 5 евро /кв. м /месец за клас Б.



Варна



Предлагането на съвременни офиси във Варна се увеличава с 4,4% на годишна база и надхвърля 280 900 кв.м. Процентът на незаетите площи е 10,6 - незначително намаление спрямо предходния период.



В града има само около 9 400 кв. м. офиси в процес на активно строителство. Общо 54% от съществуващите площи се намират в сгради клас А. Повече от половината от общото предлагане е в крайградските райони (55%), докато 23% са в широк център, а останалите 22% са в центъра на Варна. Половината от нетното усвояване през 2022 г. е от представители на ритейл сектора, следвани от логистични компании - с дял от 35%, и ИТ компании – с 15%.



Средните наеми остават непроменени - 8 евро /кв. м /месец за офис площи клас А и около 5 евро /кв. м /месец - за клас Б.



Бургас



Предлагането на модерни офиси в Бургас изостава от това в Пловдив и Варна, въпреки че се е увеличило с около една трета (концентрирано в един проект) и вече е почти 91 000 кв. м.



Процентът на незаетите площи в града традиционно е около 5-6%, но към датата на проучването е 20,6% в резултат на завършването на един голям проект. В процес на активно строителство са около 7 700 кв.м. офиси. Делът на площите клас А е 63% от общия обем. Почти половината от тях (48 %) са в широкия център, в центъра се намират 20%, а в крайградските райони - 32%. Всички нетно усвоени площи през изминалата година са за компании от IT и аутсорсинг индустрията.



Средните наемни нива за офиси клас А остават непроменени - 7,5 евро/кв. м на месец, а за клас Б - 5 евро/кв. м на месец.



Русе



Предлагането на офис площи в Русе е 79 200 кв.м. - 51% са клас А и 49% - клас Б. По-голямата част от тях (75%) са разположени в крайградските райони и само 12% - в център и 13% - в широк център. Около 5 500 кв. м. са в процес на изграждане.



Средните наемни нива за офиси клас А са около 7 евро/кв. м на месец. Търсенето през последната година се дължи изцяло на IT и аутсорсинг компании.



Стара Загора



Предлагането в Стара Загора възлиза на 42 200 кв.м. В града няма офис сгради клас А, липсват и големи проекти в процес на изграждане. Наличните площи са почти равномерно разпределени между централните (48%) и крайградските райони (52%). И тук всички площи през последната година са усвоени единствено от IT компании.



Благоевград



Общото предлагане на офис площи в града е около 16 500 кв.м. В Благоевград няма проекти клас А, както и такива на етап в строеж. Офисите са разположени предимно в широк център - 42%.



Повечето регионални градове разполагат с потенциал да отговорят на изискванията на постоянно развиващото се корпоративно търсене. Чрез създаването на сателитни офиси компаниите могат да увеличат своята конкурентоспособност чрез достъп до по-широк кръг от таланти и приспособяване към хибридна работа на няколко локации. Коуъркинг и флекс операторите също разглеждат възможности за експанзия извън столицата.



Независимо от наличието на интерес от страна на търсенето инвеститорите в имоти на тези пазари все още проявяват предпазливост по отношение на стартиране на нови проекти. Това отчасти се дължи на все още скромната активност на наемателите, както и на несигурността относно бъдещите условия на труд в средносрочен и дългосрочен план, показва още доклада, цитиран от bTV.